A Piasco prende il via lo spazio giovani “Fuori classe”

Parte domani, venerdì 13 febbraio a Piasco il progetto "ContaminAzioni", finanziato dal bando Piemonte Giovani della Regione di cui è capofila il Comune di Saluzzo e realizzato in collaborazione con il Comune di Piasco, il Consorzio Monviso Solidale e la Cooperativa Caracol

“Grazie al progetto – spiega la sindaca Stefania Dalmasso - nasce uno spazio aggregativo ‘Fuori classe’, un momento di svago, aggregazione e divertimento completamente gratuito e senza iscrizione dedicato ai ragazzi e alle ragazze del nostro Comune che frequentano la scuola media con gli educatori della Cooperativa Caracol.

L'idea di uno spazio aggregativo è quello di creare momenti di incontro, svago dove i ragazzi e le ragazze possano incontrarsi, giocare, fare la merenda, socializzare all'interno di un contesto educativo garantito grazie alla presenza degli educatori”

‘Fuori classe’ si terrà dalle 17 alle 19 il 1º,2º e 4º venerdì del mese all'oratorio di Sant’Antonio, che mette a disposizione spazi al chiuso e all'aperto.

Tutto il progetto è stato seguito dai consiglieri comunali Caterina Ferrato e Marco Fina che affermano: "I ragazzi e le ragazze della scuola secondaria, rappresentano il cuore della comunità educante piaschese che sta raggiungendo importanti obiettivi. Siamo davvero orgogliosi di poter dire che questo progetto nasce anche dalla cooperazione costruttiva di più soggetti, oltre all’amministrazione comunale, anche la parrocchia, gli educatori e altri con l'intenzione di garantire uno spazio sicuro e soprattutto dedicato ai giovani del paese”.