Il Cestino Fresco: un sogno che 2 anni fa è diventato realtà

Due anni fa Il Cestino Fresco apriva per la prima volta le sue porte a Borgo Gesso. Oggi non è più solo un negozio di frutta e verdura: è diventato un punto fermo per tante persone, un’abitudine quotidiana, un posto dove ci si sente accolti.

Dietro a tutto questo c’è il sogno di Sanae Et Toumi, un sogno semplice, concreto, nato da uno stile di vita fatto di attenzione, qualità e scelte genuine. Sanae arrivava da un altro lavoro, da un’altra esperienza, ma aveva un’idea chiara in testa: creare un luogo dove trovare i prodotti che lei stessa cercava ogni giorno, frutta e verdura buone davvero, senza giri strani, senza compromessi.

All’inizio era una scommessa. Oggi è una realtà apprezzata da una clientela sempre più ampia. Nel tempo, sugli scaffali sono arrivati nuovi prodotti: succhi freschi, olio extravergine, passata di pomodoro, sughi pronti, riso, torte e grissini. Tutto scelto ascoltando chi entra, chiede, suggerisce. Perché Il Cestino Fresco è cresciuto così: insieme alle persone.

La posizione in via Savona ha aiutato, certo. Ma quello che ha fatto la differenza è il rapporto umano. C’è chi arriva da Borgo Gesso, chi da Madonna delle Grazie, chi da fuori Cuneo. E spesso torna.

"Da una foto su Pinterest è nato il mio negozio. Ho creduto in me e continuerò a farlo, circondata solo da chi mi aiuta a crescere. Sono solo all’inizio e ho ancora tanti sogni da realizzare " – racconta Sanae –"Volevo creare un posto semplice, vero. Oggi vedere clienti che entrano, salutano, si fidano e tornano è la cosa più bella che potessi immaginare".

Dopo due anni, Il Cestino Fresco continua a essere questo: un sogno diventato reale, costruito giorno dopo giorno, cliente dopo cliente.

Il Cestino Fresco trova a Borgo Gesso (Cuneo), in via Savona 28.

Orario apertura: mattino dalle 8:30 alle 12:30, pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30 dal lunedì al sabato. Giorno di chiusura: domenica.

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61558869623326