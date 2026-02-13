Cuneo, completato il nuovo impianto fotovoltaico al Palazzetto dello Sport [VIDEO]

È stato completato l’intervento di efficientamento energetico al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, dove è entrato in funzione il nuovo impianto fotovoltaico “grid-connected” da 50 kW installato sulla copertura della struttura. L’opera, affidata a Energetica Group, consente oggi di produrre circa 60.000 kWh di energia pulita all’anno, coprendo il fabbisogno diurno dell’impianto sportivo e riducendo sensibilmente il ricorso alla rete elettrica.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 170 mila euro, finanziati con fondi statali destinati ai Comuni per opere di efficientamento energetico. I lavori si sono conclusi nel rispetto delle tempistiche previste.

Secondo le stime basate sui consumi dell’ultimo triennio, la riduzione del prelievo di energia elettrica dalla rete si attesta attorno al 20%, con un conseguente abbattimento dei costi. Un dato destinato a migliorare ulteriormente alla luce del recente intervento di relamping che ha portato alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti con nuovi sistemi a LED ad alta efficienza.

La sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, sottolinea il valore strategico dell’operazione: “La città sta facendo un percorso di sostenibilità con l’installazione di impianti fotovoltaici e di energie alternative. Il palazzetto dello sport è la struttura sportiva più grande della provincia e quindi energivora. Con questo impianto facciamo un grosso passo avanti nella qualità del consumo, nella sostenibilità e anche dal punto di vista dei nostri bilanci”.

L’assessore allo Sport, Valter Fantino, evidenzia come l’intervento rientri in un progetto più ampio di ammodernamento della struttura: “Erano tutti interventi necessari. Abbiamo lavorato sull’acustica, perché il parlato si percepiva poco in una struttura così grande, e sul relamping, fondamentale sia per l’efficienza sia per migliorare la qualità degli eventi. Oggi il costo energetico incide in modo devastante sui bilanci e intervenire era davvero molto importante”.

Fantino guarda anche al futuro: “Nel 2026 entrerà in funzione la nuova palestra, realizzata secondo i criteri del PNRR, che consentirà ulteriori risparmi. L’obiettivo è rendere queste strutture sempre più multifunzionali ed efficienti, migliorando anche l’equilibrio dei conti”.

A realizzare l’impianto è stata Energetica Group, azienda nata nel 2008 nel Cuneese e specializzata nel settore delle rinnovabili. “Ci siamo aggiudicati l’appalto lo scorso anno – spiega Enrico Fanesi – e per noi era importante poter portare il nostro contributo al Comune e al mondo sportivo locale con nuova energia prodotta dal sole. L’impianto da 50 kW è in grado di coprire il fabbisogno diurno del palazzetto e abbattere i costi di gestione stagionale”.

Il sistema è già predisposto per eventuali ampliamenti e per l’integrazione di sistemi di accumulo. “È un impianto pronto a essere espanso e ad accompagnare l’evoluzione tecnologica – aggiunge Fanesi –. Energetica è sempre stata attenta al territorio: poter contribuire a rendere più sostenibile un impianto così importante rappresenta per noi un traguardo significativo”.

L’amministrazione conferma l’intenzione di proseguire sulla strada dell’efficientamento energetico degli edifici comunali, dalla riqualificazione dell’illuminazione pubblica – ormai quasi completata – alla nascita della prima Comunità energetica cittadina attorno alla scuola di Madonna dell’Olmo.

“È sempre positivo avere un palazzetto pieno e vissuto – conclude la sindaca Manassero – ma questo calore umano, abbinato a nuovi impianti tecnologici, ci consente di portare avanti un progetto sportivo e ambientale insieme, con una gestione sempre più sostenibile e attenta ai costi”.





