Un amore nato nel centro di distribuzione a Dronero: la storia di San Valentino di Poste Italiane

Un amore nato nel centro di distribuzione di Dronero, che si è sviluppato ed è cresciuto negli anni, cementandosi fino al matrimonio, avvenuto 6 mesi fa. Stiamo parlando di Marianna Chaves Ferreira e Francesco Are, attualmente operatrice di sportello tra Valgrana e Caraglio e portalettere ad Acceglio, in Val Maira.

“Era destino che ci mettessimo insieme – racconta con orgoglio Francesco – poiché ci vedevamo sempre sul bus che ci portava a scuola, ma al tempo non ci eravamo scambiati nemmeno una parola”

In seguito la voce uscì e i discorsi iniziarono a fluire.

Successe a Dronero, dove entrambi svolgevano il lavoro di portalettere: “Per un incrocio di orari abbiamo iniziato a lavorare insieme, tutti e due in chiusura – continua Are – e questo ha fatto sì che ci conoscessimo sempre meglio” Marianna ricorda quel periodo con emozione, il lavoro le piaceva ma aveva un motivo in più per andare nel centro di distribuzione di Dronero: “Se hai la persona del cuore dove si svolge anche la tua attività, vai senza dubbio più volentieri”.

Poste Italiane fa da collante alla storia di Marianna e Francesco, tanto da avere un cenno dell’azienda anche sulla pelle: “Ci siamo tatuati entrambi le coordinate di dove ci siamo conosciuti ed è l’indirizzo del centro di distribuzione di Dronero – racconta il portalettere cuneese.

Ora Marianna è passata agli uffici postali ed è operatrice di sportello, suddividendosi tra Valgrana e Caraglio: “Anche questo lavoro mi piace molto poiché in breve tempo sono diventata un punto di riferimento per la popolazione, soprattutto quella anziana, che ha bisogno di supporto e di consigli. Mi piacerebbe crescere ulteriormente, a livello professionale, tra qualche anno vorrei dirigere un ufficio più grande.”.

Francesco, invece, preferisce continuare a lavorare all’aria aperta: “Mi piace potermi organizzare la giornata e, soprattutto, vedere paesaggi meravigliosi, che spesso sono cosparsi di neve – dice Are.

“Siamo in attesa di un bambino – dice con emozione Francesco. Completerà la nostra famiglia, che è composta anche da Tommaso e Ginevra, nati da una precedente relazione di Marianna”



