Bergesio (Lega): "Landini irresponsabile, stop aerei ai Giochi sono danno per l’Italia"

“Confermare gli stop del 16 febbraio e 7 marzo nonostante la richiesta del Garante, l’incontro al Mit e la precettazione di Salvini è una scelta irresponsabile che colpisce e strumentalizza i lavoratori stessi, i pendolari e l’Italia in vetrina olimpica. Landini impari a rispettare i lavoratori invece che usarli politicamente: bloccare aerei in questi giorni non risolve i problemi, ma crea solo disagi e danni all’immagine del Paese. Per non parlare dei tanti episodi che Landini ha difeso, come i fatti di Torino che hanno avuto come vittime la città e i suoi cittadini”.

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.