 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 13 febbraio 2026, 19:47

Bergesio (Lega): "Landini irresponsabile, stop aerei ai Giochi sono danno per l’Italia"

Il senatore cuneese accusa il leader Cgil di strumentalizzare i lavoratori e i pendolari, difendere episodi come quelli di Torino e ignorare l’immagine olimpica del Paese nonostante Garante, Mit e precettazione Salvini.

Bergesio (Lega): &quot;Landini irresponsabile, stop aerei ai Giochi sono danno per l’Italia&quot;

“Confermare gli stop del 16 febbraio e 7 marzo nonostante la richiesta del Garante, l’incontro al Mit e la precettazione di Salvini è una scelta irresponsabile che colpisce e strumentalizza i lavoratori stessi, i pendolari e l’Italia in vetrina olimpica. Landini impari a rispettare i lavoratori invece che usarli politicamente: bloccare aerei in questi giorni non risolve i problemi, ma crea solo disagi e danni all’immagine del Paese. Per non parlare dei tanti episodi che Landini ha difeso, come i fatti di Torino che hanno avuto come vittime la città e i suoi cittadini”.

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium