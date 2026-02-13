Il senatore Roberto Menia torna a Cuneo per il "Giorno del Ricordo"

Il Comitato 10 Febbraio è lieto di annunciare il ritorno del Senatore Roberto Menia a Cuneo, per un evento di fondamentale importanza in occasione del "Giorno del Ricordo".

L'appuntamento è fissato per oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 18,30, presso la sala Falco della Provincia, in corso Dante 41.

Il senatore Menia, figura di spicco nel panorama politico e storico italiano, e riconosciuto come il "padre" della Legge n. 94 del 2004, che istituì solennemente il 10 febbraio come "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, tornerà a condividere la sua profonda conoscenza e testimonianza.

La sua precedente conferenza, tenutasi due anni fa, riscosse un grandissimo successo e vide una partecipazione straordinariamente numerosa, a testimonianza del forte interesse e della sentita necessità di onorare e comprendere questa tragica pagina della storia nazionale.

Quest'anno, il senatore Menia offrirà un nuovo e toccante racconto, volto a illuminare il dramma delle foibe e l'immane tragedia dell’esodo forzato delle popolazioni italiane dalla Venezia Giulia, dall’Istria e dalla Dalmazia. Sarà un momento cruciale di riflessione e memoria, indispensabile per tramandare alle nuove generazioni la verità storica e per rendere omaggio alle migliaia di vittime innocenti e agli esuli.

L'iniziativa ha ricevuto un significativo riconoscimento istituzionale, godendo del Patrocinio ufficiale della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, un segno tangibile della rilevanza che le istituzioni locali attribuiscono a questa ricorrenza. L'ampia condivisione e l'interesse suscitato dall'evento sono già evidenti: si registrano infatti già numerose adesioni e prenotazioni per la conferenza.

Invitiamo caldamente la cittadinanza, le associazioni e gli studenti a partecipare numerosi a questo incontro con il primo firmatario della legge sul Giorno del Ricordo, una figura che ha combattuto strenuamente per assicurare che questa memoria non venisse mai dimenticata e che la legge fosse largamente condivisa e votata da tutto l’arco parlamentare. Sarà

un'occasione unica per ascoltare direttamente dalla fonte il percorso che ha portato all'istituzione del Giorno del Ricordo e per approfondire una ferita ancora aperta nella coscienza storica italiana.