Avvio dei lavori a Borgo San Dalmazzo per il nuovo punto sosta camper

Prenderanno il via lunedì 16 febbraio 2026 i lavori previsti dal progetto “Bando Aree di Sosta”, finalizzati alla realizzazione del nuovo punto sosta camper e alla riqualificazione dell’area destinata al parcheggio autovetture in piazza Vittime delle Foibe.



Per consentire l’esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza, su tutta la piazza sarà istituito il divieto di sosta a partire da lunedì 16 febbraio e fino al termine dei lavori, che avranno una durata di circa un mese.





L’intervento, curato dall’Ufficio Lavori Pubblici, rientra in un investimento complessivo di 150.000 euro sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione CRC e risorse comunali, e prevede l’installazione di nuove colonnine di ricarica per camper, un impianto di videosorveglianza, servizi di scarico modernizzati e una generale riorganizzazione degli spazi di sosta.



Il Comune ringrazia residenti e utenti per la collaborazione durante il periodo di cantiere.