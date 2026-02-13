Riapre alla circolazione la strada provinciale 12 tra Castellino Tanaro e Niella Tanaro

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, riaprirà alla circolazione la Strada Provinciale 12, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Sp 60 per Castellino Tanaro e l’intersezione con la sp 314 per Niella Tanaro, dopo la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della carreggiata a seguito di un cedimento verificatosi durante la posa in opera di uno scatolare in cemento armato mediante tecnologia “spingitubo”, nell’ambito dei lavori per la realizzazione di una centrale idroelettrica privata da parte della società Centrale San Bernardo di Torino.

Nel tratto in questione la circolazione riaprirà con la segnaletica di cantiere ed in primavera il tratto oggetto dei lavori di messa in sicurezza verrà bitumato definitivamente.

“Ringrazio i tecnici del reparto viabilità di Mondovì - commenta il consigliere provinciale Pietro Danna - per aver seguito costantemente la vicenda relativa alla chiusura, prima precauzionale e poi legata al cedimento, della SP 12 in zona Castellino Tanaro.

La strada verrà oggi riaperta e la circolazione potrà riprendere regolarmente, ponendo fine ai disagi causati in questo mese di chiusura. Ringrazio altresì gli amministratori del territorio con i quali abbiamo monitorato l’andamento dei lavori e i residenti della zona per la pazienza dimostrata”.