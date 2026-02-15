 / Cronaca

Cronaca | 15 febbraio 2026, 08:48

Principio di incendio in un camino a Piasco: intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri

Danni limitati al solo impianto fumario, nessuna conseguenza per tetto e struttura dell’abitazione

immagine di repertorio

Principio di incendio nella serata di ieri in un’abitazione privata a Piasco. L’allarme è scattato alle 22.44, lanciato dai proprietari della casa dopo aver notato il fumo provenire dal camino.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo insieme ai volontari di Venasca. I soccorritori hanno lavorato per mettere in sicurezza l’impianto ed evitare la propagazione delle fiamme alla copertura dell’edificio.

L’intervento si è concluso intorno alla mezzanotte. Grazie alla rapidità dei soccorsi, i danni sono rimasti contenuti al solo camino, senza conseguenze per il tetto e per la struttura dell’abitazione. Non si registrano feriti.

