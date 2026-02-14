Cordoglio, a Barbaresco, per la scomparsa di Piero Giamello

Ha destato grande commozione, a Barbaresco, la scomparsa di Piero Giamello, vittima - insieme alla compagna Adriana Calosso, 67enne residente a Castagnole Monferrato - del tragico incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri sulla Statale 10, alle porte di Asti, lungo la strada statale per Villafranca (leggi QUI la notizia).

A ricordarlo è il sindaco del Comune langarolo, Mario Zoppi: "Davvero una grande disgrazia: purtroppo la vita riserva anche queste bruttissime sorprese. Piero era una brava persona, umile e riservata, molto dedita al lavoro. Appassionato di moto e di musica, suonava un po’ di tutto. Ci mancherà tanto: quando era il momento, era sempre presente. È una famiglia sfortunata, che negli ultimi anni ha perso tanto... La comunità di Barbaresco si stringe alla famiglia, a suo fratello Silvio, con cui era titolare della GPE, azienda specializzata nella lavorazione di vetroresina e nella produzione di componentistica per auto da competizione, e a sua sorella Fernanda. Per rispetto, come Amministrazione abbiamo deciso di annullare la festa di Carnevale in programma in paese".

Non è ancora nota, al momento, la data dei funerali, che verrà fissata una volta definita l'autopsia.