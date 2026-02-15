Tamponamento sull’A6 tra Fossano e Carrù: auto cappottata, un ferito lieve

Incidente stradale nella notte sull’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto compreso tra Fossano e Carrù in direzione Savona. A causa di un tamponamento che ha coinvolto più veicoli, uno dei quali si è cappottato, la strada è rimasta chiusa al traffico dalla mezzanotte fino alle due circa per permettere le operazioni di soccorso e la pulizia della sede stradale.

La persona nell'auto capottata è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Fossano, allertata anche la squadra di Saluzzo che però non è stata necessaria. Presenti inoltre i sanitari del servizio 118 e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Dopo essere stata liberata dai vigili del fuoco, la persona incastrata è stata affidata alle cure del personale sanitario per gli accertamenti.