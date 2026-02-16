I bambini protagonisti del Carnevale a Monastero di Vasco

Una giornata di festa, lo scorso venerdì 13 febbraio, a Monastero di Vasco.

Per festeggiare il Carnevale comune e associazioni hanno organizzato una giornata all'insegna dell'allegria: prima i bambini hanno realizzato alcuni lavoretti con simpatiche letture e poi, nel salone della pro loco, sono arrivati i Magnin e la Corte del Moro, rendendo l’atmosfera ancora più speciale.

"Un pomeriggio ricco di entusiasmo e partecipazione, reso possibile dall’impegno e dalla passione di tante realtà del territorio - dice il vice sindaco e presidente della pro loco, Andrea Musso -. Un sentito ringraziamento va ai volontari della Biblioteca civica Monastero Vasco, alla Pro Loco, alla Corte del Moro del Carnevale di Mondovì e ai Magnin d Munusté, che con dedizione hanno animato la giornata e regalato momenti di autentica gioia alla comunità. Ringraziamo poi i bambini, veri protagonisti che hanno partecipato numerosi all'iniziativa".