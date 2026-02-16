"Scatta il tuo Natale": la scuola di Trinità vince il concorso regionale

Proclamati i vincitori del concorso "Scatta il tuo Natale", promosso dall'assessorato regionale all'Istruzione e Merito guidato dal vicepresidente Elena Chiorino. Tra le otto scuole piemontesi premiate figura la Scuola primaria di Trinità, che rappresenta il territorio cuneese con un contributo di 1.000 euro destinato a visite didattico-educative presso strutture culturali e scientifiche del Piemonte.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di 43 scuole primarie piemontesi pubbliche e paritarie, che hanno inviato le immagini dei lavori realizzati a scuola in occasione del Natale, celebrando radici, tradizioni e identità attraverso la creatività dei bambini.

Oltre alle otto scuole vincitrici, quattro istituti hanno ricevuto riconoscimenti speciali secondo categorie tematiche:

"Bianco Natale" : Scuola primaria "B. Buozzi" di Brandizzo

: Scuola primaria "B. Buozzi" di Brandizzo "Che idea fantastica" : Scuola primaria di Villanova Mondovì

: Scuola primaria di Villanova Mondovì "Non si butta via niente" : Scuola primaria di Candelo

: Scuola primaria di Candelo "Tutti per uno, uno per tutti": Scuola primaria "G. Ballario" di Alice Castello

"Scatta il tuo Natale è un atto d'amore verso le nostre radici e la nostra identità - ha dichiarato il vicepresidente Elena Chiorino -. Attraverso gli occhi e la creatività dei bambini delle scuole primarie del Piemonte, rinasce ogni anno il senso più autentico del Natale: dalla tradizione alla condivisione, passando per il rispetto e il lavoro di gruppo".

Chiorino ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Siamo orgogliosi di sostenere - anche quest'anno - iniziative che tengono al centro i valori fondanti della nostra Italia, valori che debbono essere trasmessi e custoditi già a partire dalle scuole. Premiare i ragazzi che hanno partecipato con i loro elaborati significa sia investire in cultura, sia dare ai bambini la possibilità di crescere conoscendo e custodendo ciò che siamo. Quando i nostri bambini trasformano materiali semplici in opere piene di significato, ci ricordano che il futuro si costruisce così: con identità e appartenenza".