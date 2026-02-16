 / Attualità

Attualità | 16 febbraio 2026, 14:37

"Scatta il tuo Natale": la scuola di Trinità vince il concorso regionale

La provincia di Cuneo premiata per creatività e tradizione: mille euro per visite didattiche

&quot;Scatta il tuo Natale&quot;: la scuola di Trinità vince il concorso regionale

Proclamati i vincitori del concorso "Scatta il tuo Natale", promosso dall'assessorato regionale all'Istruzione e Merito guidato dal vicepresidente Elena Chiorino. Tra le otto scuole piemontesi premiate figura la Scuola primaria di Trinità, che rappresenta il territorio cuneese con un contributo di 1.000 euro destinato a visite didattico-educative presso strutture culturali e scientifiche del Piemonte.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di 43 scuole primarie piemontesi pubbliche e paritarie, che hanno inviato le immagini dei lavori realizzati a scuola in occasione del Natale, celebrando radici, tradizioni e identità attraverso la creatività dei bambini.

Oltre alle otto scuole vincitrici, quattro istituti hanno ricevuto riconoscimenti speciali secondo categorie tematiche:

  • "Bianco Natale": Scuola primaria "B. Buozzi" di Brandizzo
  • "Che idea fantastica": Scuola primaria di Villanova Mondovì
  • "Non si butta via niente": Scuola primaria di Candelo
  • "Tutti per uno, uno per tutti": Scuola primaria "G. Ballario" di Alice Castello

"Scatta il tuo Natale è un atto d'amore verso le nostre radici e la nostra identità - ha dichiarato il vicepresidente Elena Chiorino -. Attraverso gli occhi e la creatività dei bambini delle scuole primarie del Piemonte, rinasce ogni anno il senso più autentico del Natale: dalla tradizione alla condivisione, passando per il rispetto e il lavoro di gruppo".

Chiorino ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "Siamo orgogliosi di sostenere - anche quest'anno - iniziative che tengono al centro i valori fondanti della nostra Italia, valori che debbono essere trasmessi e custoditi già a partire dalle scuole. Premiare i ragazzi che hanno partecipato con i loro elaborati significa sia investire in cultura, sia dare ai bambini la possibilità di crescere conoscendo e custodendo ciò che siamo. Quando i nostri bambini trasformano materiali semplici in opere piene di significato, ci ricordano che il futuro si costruisce così: con identità e appartenenza".

Gli elaborati inviati dalle scuole partecipanti sono pubblicati sul sito della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/attivita-per-scuole/scatta-tuo-natale-as-20252026) e sul profilo Instagram @scattailtuonatale.

