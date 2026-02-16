"Visioni Future": la Camera di commercio di Cuneo premia l'eccellenza dei giovani tra innovazione e sostenibilità

Venerdì 13 febbraio, presso l'Aula Magna dell’Università degli Studi - sede di Cuneo, si è svolto l'evento “VISIONI FUTURE: L'eccellenza dei Giovani tra Innovazione e Sostenibilità”. L’iniziativa, organizzata dalla Camera di Commercio di Cuneo, è dedicata alla premiazione e valorizzazione degli studenti che hanno preso parte ai concorsi e ai premi indetti dall’Ente nel corso del 2025.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 150 studenti provenienti dagli istituti scolastici secondari di tutta la Provincia. Durante la mattinata sono stati consegnati i riconoscimenti per le seguenti iniziative:

Premio “Top Of The PID School” : volto a valorizzare progetti innovativi e sostenibili (ambientali, sociali e di governance) realizzati da team di studenti.

Premio “Storie di Alternanza e Competenze” : dedicato ai migliori racconti video delle esperienze di PCTO, tirocini e apprendistato.

Premio Nazionale “Adriano Olivetti” : una menzione nazionale per i progetti volti alla sensibilizzazione e valorizzazione del pensiero e dell'azione olivettiana.

Premio Unioncamere “Competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile” : riconoscimento nazionale per la capacità creativa e le competenze maturate sui temi green.

Tutti i premi, pur nella loro diversità, hanno l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’autoimprenditorialità e sullo sviluppo delle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro.

Questo obiettivo strategico è stato ribadito anche nel corso dell’evento, che ha rappresentato un importante momento di confronto tra il mondo imprenditoriale e il sistema accademico.

In particolare l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, principali Atenei di riferimento del territorio, hanno condiviso importanti riflessioni sui trend economici attuali e sulle prospettive strategiche necessarie per preparare i giovani ad affrontare il futuro con consapevolezza e strumenti adeguati. L'interazione ha permesso di delineare un quadro completo delle sfide e delle possibili opportunità che emergono nel panorama economico.

L’evento ha consentito ai ragazzi di ascoltare direttamente le esperienze e le testimonianze di giovani startupper del territorio. Questi imprenditori emergenti hanno condiviso il loro percorso, fornendo consigli pratici, spunti utili e stimolando i ragazzi.

La Camera di commercio ha messo i giovani al centro del programma 2025-2030. Su questo presupposto poggia la progettazione costante di iniziative che, in sinergia con gli attori locali, mirano ad accrescere competenze e valore diffuso.

Le premiazioni odierne non rappresentano un atto isolato ma la conferma di un impegno strategico: investire nel futuro identificando nei giovani talenti e nelle istituzioni scolastiche i pilastri essenziali per la crescita e l'innovazione. Questa visione si traduce in un sostegno economico concreto che, per le attività in oggetto, ha visto l'erogazione complessiva di 20.500,00 euro, destinati a premiare l'eccellenza degli studenti e a supportare i progetti formativi degli Istituti scolastici coinvolti.

“Con 'Visioni Future' confermiamo il nostro impegno nel creare un ponte concreto tra banchi di scuola e mondo del lavoro perché è fondamentale avvicinare i percorsi formativi alle reali esigenze delle imprese per superare il mismatch tra domanda e offerta e garantire ai giovani opportunità concrete - dichiara il presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto -. Continueremo a investire nel talento dei ragazzi, fornendo loro gli strumenti necessari per trasformare le competenze in una carriera di successo e innovazione."

“L’impegno costante dell’Ente verso l’innovazione e il supporto alle giovani generazioni è stato riconosciuto e menzionato anche a livello nazionale – dichiara il segretario generale della Camera di commercio di Cuneo Patrizia Mellano -. I progetti camerali dedicati ai giovani hanno ottenuto quest'anno la menzione del Premio "PA OK!", promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA che certifica l'efficacia dei progetti camerali, posizionando la Camera di Cuneo tra le eccellenze della Pubblica Amministrazione nazionale capaci di generare valore concreto e innovazione per i cittadini e il territorio.”