Attualità | 16 febbraio 2026, 12:57

L'Amministrazione di Mondovì incontra la popolazione di Carassone

Lunedì 23 febbraio al Centro Anziani il confronto con la popolazione, anche sulla chiesa di Sant'Evasio

L'Amministrazione comunale monregalese ha convocato un incontro con la popolazione di Carassone per un momento di ascolto, dialogo e confronto sulla vita quotidiana del quartiere.

L'appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio alle ore 20.30 presso il Centro Anziani di Carassone in via del Campo 5.

Tra i temi in discussione

Durante l'incontro verranno affrontate diverse questioni riguardanti la comunità locale. Tra i punti all'ordine del giorno figura anche l'ipotesi di rifunzionalizzazione della chiesa di Sant'Evasio, tema di particolare rilevanza per il territorio.

Un'occasione per i residenti di Carassone di confrontarsi direttamente con gli amministratori e di contribuire attivamente alle decisioni che riguardano il proprio quartiere.

