L'Amministrazione di Mondovì incontra la popolazione di Carassone

L'Amministrazione comunale monregalese ha convocato un incontro con la popolazione di Carassone per un momento di ascolto, dialogo e confronto sulla vita quotidiana del quartiere.
L'appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio alle ore 20.30 presso il Centro Anziani di Carassone in via del Campo 5.
Tra i temi in discussione
Durante l'incontro verranno affrontate diverse questioni riguardanti la comunità locale. Tra i punti all'ordine del giorno figura anche l'ipotesi di rifunzionalizzazione della chiesa di Sant'Evasio, tema di particolare rilevanza per il territorio.
Un'occasione per i residenti di Carassone di confrontarsi direttamente con gli amministratori e di contribuire attivamente alle decisioni che riguardano il proprio quartiere.