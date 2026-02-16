George Clooney a Cuneo per i "Dialoghi sul Talento" della Fondazione Crc

Nell’agosto 2016, George Clooney e sua moglie Amal hanno dato vita alla Clooney Foundation for Justice

Mercoledì 8 aprile a partire dalle ore 9.30, presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo, torna "Dialoghi sul Talento", il format di incontri promosso da Fondazione CRC per offrire alle giovani generazioni occasioni di confronto con personalità di rilievo internazionale.

Ospite d’eccezione di questa edizione sarà George Clooney, l’attore e regista premio Oscar, apprezzato per i suoi sforzi umanitari a livello mondiale e per i successi nell’industria dell’intrattenimento. Clooney, co-fondatore della Clooney Foundation for Justice, incontrerà migliaia di studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo.

L’iniziativa è realizzata con la partecipazione di Clooney for Justice Foundation grazie al supporto di Collisioni.

L’appuntamento prosegue il ciclo di grandi incontri promossi dalla Fondazione CRC che nelle precedenti edizioni hanno ospitato personalità come Kerry Kennedy, l’astronauta Paolo Nespoli, il maestro Andrea Bocelli, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola e i campioni del tennis Stefanie Graf e Andre Agassi. L’obiettivo di questi incontri è quello di ispirare, attraverso il confronto diretto con personalità di caratura internazionale, le giovani generazioni.

Durante la mattinata, gli studenti rifletteranno sul valore e sull’importanza dei diritti, tema su cui la Fondazione CRC lavora da diversi anni attraverso il Bando " Impegnati nei Diritti" , iniziativa sperimentale finalizzata a sostenere progetti mirati all’implementazione e alla creazione di esperienze concrete di coinvolgimento civico, di informazione e formazione della cittadinanza, di diffusione e tutela dei diritti – tradizionali ed emergenti.

Per rafforzare il coinvolgimento delle scuole su questo tema, la novità di quest’anno è il contest “Impegnati nei diritti - Scuole” . Il contest prevede la realizzazione da parte degli studenti di un elaborato dedicato al tema dei diritti a partire dalla visione di alcuni film.

“Grazie alla collaborazione con la Clooney Foundation for Justice, la nuova edizione di 'Dialoghi sul Talento' vedrà la partecipazione straordinaria di George Clooney – commenta Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC –. Il prossimo 8 aprile, migliaia di studenti della provincia di Cuneo avranno l’opportunità unica di incontrare un’icona mondiale del cinema e conoscere i progetti di Fondazione CRC e Clooney Foundation for Justice dedicati ai temi dei diritti. Ambito su cui da diversi anni lavoriamo attraverso il Bando Impegnati nei Diritti”.

ATTORE E REGISTA PLURIPREMIATO

George Clooney è un attore e regista pluripremiato, riconosciuto tanto per i suoi successi nell’industria dell’intrattenimento quanto per il suo impegno umanitario a livello globale. I suoi successi come interprete e cineasta gli hanno valso due premi Oscar e cinque Golden Globe, compreso il Cecil B. DeMille Award. Ha inoltre ricevuto quattro SAG Awards, un BAFTA Award, due Critics’ Choice Awards, un Emmy e quattro National Board of Review Awards.

Con l’ottava candidatura agli Academy Awards, Clooney ha stabilito un primato nella storia degli Oscar: è infatti l’artista nominato nel maggior numero di categorie.

Tra i suoi film figurano il dramma vincitore dell’Oscar Argo (Warner Bros), Good Night, and Good Luck e Le Idi di marzo. Quest’ultimo, interpretato, co-sceneggiato e diretto da Clooney, ha ottenuto candidature ai Golden Globe per la Miglior Regia, la Miglior Sceneggiatura e il Miglior Film Drammatico, oltre a una nomination agli Oscar per la Miglior Sceneggiatura Non Originale.

Prima di affermarsi al cinema, Clooney ha recitato in numerose serie televisive, diventando noto al grande pubblico grazie ai cinque anni trascorsi nel popolare medical drama della NBC ER – Medici in prima linea. La sua interpretazione del dottor Douglas Ross gli è valsa candidature ai Golden Globe, ai SAG Awards, ai People’s Choice Awards e agli Emmy.

L'IMPEGNO SOCIALE

Convinto sostenitore del Primo Emendamento, Clooney è profondamente impegnato in cause umanitarie. Nel 2006, insieme al padre Nick, si è recato nella regione del Darfur, in Sudan, colpita da una grave siccità, un’esperienza che lo ha portato a intervenire davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Tra i numerosi riconoscimenti per il suo attivismo figurano il Peace Summit Award del 2007, conferito in occasione dell’ottavo World Summit of Nobel Peace Prize Laureates, e il Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award nel 2010.

Clooney ha inoltre prodotto tre maratone televisive di raccolta fondi: The Tribute to Heroes (dopo l’11 settembre), Tsunami Aid: A Concert of Hope e Hope for Haiti Now, che ha raccolto da sola dal pubblico la cifra record di 66 milioni di dollari.Nel dicembre 2010, insieme alle Nazioni Unite, all’Università di Harvard e a Google, ha lanciato il Satellite Sentinel Project, un’iniziativa che utilizza atelliti privati per documentare potenziali minacce ai civili, individuare ordigni, monitorare gli spostamenti delle truppe e raccogliere prove di possibili violenze di massa nel Sudan e nel Sudan del Sud.

Nel marzo 2012, Clooney e suo padre hanno partecipato a una manifestazione pacifica davanti all’ambasciata sudanese a Washington, D.C., per richiamare l’attenzione internazionale sulle violazioni dei diritti umani perpetrate in Sudan. La protesta si è conclusa con il loro arresto.

Nel 2015 ha fondato The Sentry, un’organizzazione che impiega esperti di contabilità forense per tracciare i fondi sottratti ai cittadini del Sudan e del Sudan del Sud dai rispettivi governi. Clooney ha testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti e collaborato con presidenti, due segretari di Stato e decine di senatori per sostenere il processo di pace nella regione.

Nell’agosto 2016, George Clooney e sua moglie Amal hanno dato vita alla Clooney Foundation for Justice. Uno dei primi progetti della fondazione — un’ambiziosa iniziativa educativa rivolta a centinaia di migliaia di rifugiati in Libano — è stato presentato al vertice delle Nazioni Unite del 2016, ospitato dal presidente Barack Obama e dall’ambasciatrice ONU Samantha Power.