Grande festa di Carnevale nella Casa di Riposo di Montà

Un’esplosione di colori, musica e tanta emozione ha animato la casa di riposo “La Divina Misericordia” di Montà in occasione della grande festa di Carnevale, che ha visto la partecipazione di ospiti, parenti, personale della Cooperativa “Nuova Assistenza” e dei bambini della scuola primaria di Montà, accompagnati dalle maestre e protagonisti di un pomeriggio davvero speciale.

Martedì 10 febbraio la struttura alle porte del paese si è trasformata per l’occasione in un piccolo mondo di maschere e decorazioni, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. Tra coriandoli, costumi e canti, gli anziani ospiti hanno potuto vivere ore di spensieratezza e condivisione insieme alle proprie famiglie.

Particolarmente apprezzata la presenza dei bambini, che con la loro energia e i loro sorrisi hanno portato entusiasmo e leggerezza, regalando emozioni autentiche a tutti i presenti. Un incontro tra generazioni che ha dimostrato quanto sia importante creare occasioni di socialità e vicinanza.

La direttrice dottoressa Serena Graglia e il personale della casa di riposo “La Divina Misericordia” di Montà, impegnati nell’organizzazione, hanno confermato l’attenzione della struttura non solo all’assistenza, ma anche al benessere emotivo e relazionale degli ospiti.

Una festa semplice, ma ricca di significato, che ha lasciato un messaggio chiaro: la gioia condivisa non ha età.