“Alla Ceca” all’Open Baladin Cuneo: la prima lager Baladin nata con Budweiser Budvar

Il progetto “Alla Ceca” nasce dall’incontro tra il birrificio agricolo Baladin e Budweiser Budvar, storico produttore nazionale della Repubblica Ceca, riconosciuto come custode della tradizione lager del suo Paese. Alla base della collaborazione c’è una visione comune: centralità delle materie prime, rispetto dei tempi di produzione e cura del servizio della birra, elementi che Baladin e Budvar considerano parte integrante della propria identità.

Baladin firma così la sua prima lager, un passaggio simbolico in vista del trentesimo anniversario del birrificio nel 2026, che Teo Musso vive come una tappa chiave di crescita e confronto con una delle scuole brassicole più autorevoli al mondo.

“Alla Ceca” è una lager a bassa fermentazione prodotta seguendo fedelmente lo stile ceco, ma utilizzando soltanto ingredienti provenienti dalla filiera agricola italiana. L’orzo arriva dalla Basilicata, il luppolo è coltivato a pochi metri dallo stabilimento Baladin in Piemonte e l’acqua proviene dalle Alpi Marittime, mentre il lievito è quello originale Budvar, portato appositamente in Italia per questa cotta congiunta.

Per rispettare la tradizione brassicola ceca, Baladin ha riconfigurato l’impianto di Piozzo per introdurre la decozione, tecnica di ammostamento tipica delle lager ceche che richiede tempi lunghi e dona note di pane e profondità maltata alla birra. La maturazione lenta e a freddo completa il profilo sensoriale, garantendo una beva morbida, equilibrata e pulita, in linea con l’idea di lager “senza maschere” rivendicata dai mastri birrai coinvolti.

Oltre alla ricetta, la collaborazione si concentra anche sull’arte di servire la birra, centrale nella cultura ceca e già da anni al centro della filosofia Baladin. Per “Alla Ceca” è stato sviluppato, insieme a Rastal, un nuovo bicchiere: il TeKu® MUG, che unisce il classico boccale ceco con manico – pensato per non scaldare la birra – alla linea studiata del calice TeKu®, creato da Teo Musso e divenuto un’icona del mondo craft.

La geometria interna del nuovo boccale è stata verificata dal team Budvar per rispettare gli standard di spillatura ceca e valorizzare aromi, schiuma e bevibilità della lager “Alla Ceca”, segnando un’evoluzione concreta della cultura del servizio nei locali Baladin.

Il tour di presentazione “Alla Ceca on Tour” arriverà all’Open Baladin Cuneo il 20 febbraio, dopo le tappe di Roma e Torino, trasformando la serata in una vera masterclass dedicata al mondo delle lager ceche. A Cuneo saranno presenti Teo Musso e gli ambasciatori Budvar, che guideranno il pubblico alla scoperta del progetto, della tecnica di produzione e della spillatura tradizionale, utilizzando il nuovo TeKu® MUG per esaltare l’esperienza di degustazione.

L’appuntamento, ospitato nello storico locale di Piazza Foro Boario, sarà anche l’occasione per brindare alla collaborazione internazionale e all’avvicinarsi dei 30 anni di Baladin, confermando il ruolo di Cuneo come una delle piazze di riferimento per la cultura birraria artigianale in Italia.