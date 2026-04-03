L'Imperial Dance festeggia la Pasqua e diventa una scuola cardio protetta

Domenica 29 marzo all’Imperial Dance di Cuneo si è svolta la tradizionale festa di Pasqua, una serata fatta di musica e ballo per tutti i corsisti!

A rendere ancora più bella la serata ci ha pensato Prince Dee Jay, che ha fatto ballare tutti con le sue migliori selezioni di salsa, bachata e kizomba. Durante la festa c’è stata anche l’estrazione di alcune uova di Pasqua .

Il momento più importante della serata è stato però la presentazione del defibrillatore installato nella sala principale dell’Imperial Dance. Da Questa settimana la scuola è cardio protetta, un risultato importante reso possibile grazie al contributo di tutti i corsisti.

Il DAE, cioè il defibrillatore automatico esterno, è uno strumento molto utile in caso di arresto cardiaco improvviso. In queste situazioni è fondamentale intervenire subito, perché ogni minuto può essere decisivo. Il defibrillatore aiuta a dare un primo soccorso immediato, mentre si aspettano i sanitari. Per questo averlo in un luogo dove ogni giorno si fa attività fisica e si riuniscono tante persone è una scelta di grande attenzione e responsabilità.

Questo traguardo dimostra che l’Imperial Dance non è solo un posto dove si va a ballare, ma una vera community, capace di unirsi anche per obiettivi importanti che riguardano la sicurezza e il benessere di tutti.

“La festa di Pasqua è stata una bellissima occasione per stare insieme e condividere un momento speciale. Ballare e divertirsi è importante, però lo è anche prendersi cura delle persone che frequentano la scuola. Essere oggi una realtà cardio protetta è un risultato che ci rende molto orgogliosi, perché nasce dalla partecipazione e dall’aiuto di tutti” queste le parole degli insegnanti Anna, Ilaria, Eros e Mauro.

Una serata bella, sentita e ancora più significativa perché ha lasciato in tutti un messaggio chiaro: divertirsi insieme è bello, farlo in sicurezza ancora di più.