Alba e salute mentale: Di.A.Psi apre l’assemblea alla città

Un invito aperto alla cittadinanza per parlare di salute mentale, partendo dall’esperienza concreta di chi la vive ogni giorno. Sabato 11 aprile, dalle 15 alle 18, al CSV di Alba (corso Europa 92), l’associazione Di.A.Psi Alba Bra OdV promuove la propria assemblea annuale, che anche quest’anno sceglie una forma aperta e partecipata.

L’incontro sarà l’occasione per condividere i risultati raggiunti e confrontarsi sulle prospettive future, in un dialogo che coinvolge utenti, familiari, operatori e cittadini. Al centro dell’appuntamento anche il progetto Arlo, una delle iniziative più significative avviate dall’associazione negli ultimi anni.

Nata nel 2009 come sezione della Diapsi di Torino e diventata autonoma nel 2012, l’associazione ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, includendo dal 2016 anche volontari del territorio di Bra. Oggi rappresenta una realtà radicata e riconosciuta, impegnata a promuovere una visione della salute mentale che vada oltre la sola dimensione sanitaria.

Dal 2023 Di.A.Psi Alba Bra aderisce al coordinamento nazionale “Le Parole Ritrovate” e alla rete del Fareassieme, rafforzando un modello che mette al centro la persona e la sua piena integrazione sociale. Un approccio che si traduce in attività concrete: percorsi di socialità, iniziative culturali, supporto alle famiglie e collaborazione con il sistema socio-sanitario e il Terzo settore.

L’associazione è inoltre parte attiva della Cabina di Regia dell’ASL CN2, spazio di co-progettazione che riunisce servizi e realtà del territorio per costruire percorsi condivisi di cura. In questo contesto si inserisce il progetto Arlo, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di migliorare il modello dei servizi di salute mentale a livello locale.

Al 31 dicembre 2025 i soci dell’associazione sono 140, segno di una partecipazione crescente attorno a un tema sempre più centrale per la comunità.

La partecipazione all’assemblea è libera, con iscrizione consigliata al link https://forms.gle/PwauTwTNJ7Z3q5EE7, anche per facilitare l’organizzazione dell’incontro.