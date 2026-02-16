 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 16 febbraio 2026, 17:35

A Roddino confronto pubblico sul referendum costituzionale: “Informare è parte del ruolo di chi amministra”

Martedì 25 febbraio alle 21 nel Salone comunale dialogo tra Marcello Basilico e Alberto De Sanctis sulle ragioni del No e del Sì

A Roddino confronto pubblico sul referendum costituzionale: “Informare è parte del ruolo di chi amministra”

Sarà un momento di approfondimento istituzionale aperto alla cittadinanza quello in programma a Roddino martedì 25 febbraio alle ore 21.00, nel Salone comunale di piazza della Libertà. Il Comune ospiterà un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale previsto per il mese di marzo, con l’obiettivo dichiarato di favorire una partecipazione consapevole al voto.

L’iniziativa si propone come spazio di confronto tra posizioni differenti, in un’ottica di pluralismo e correttezza del dibattito. Protagonisti della serata saranno Marcello Basilico, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, che illustrerà le ragioni del No, e Alberto De Sanctis, avvocato penalista del Foro di Torino, chiamato a presentare le motivazioni del Sì.

Il formato dell’incontro sarà quello del dialogo tra le due posizioni, con l’intento di offrire ai cittadini strumenti utili per comprendere i contenuti della riforma.

“Riteniamo che informare e creare occasioni di approfondimento sia parte del ruolo di chi amministra una comunità. L’obiettivo non è sostenere una posizione, ma favorire la conoscenza dei contenuti della riforma e promuovere una partecipazione consapevole”, dichiarano dall’Amministrazione comunale.

L’evento è aperto al pubblico.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium