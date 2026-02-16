Incontro pubblico a Mondovì per il "Sì" al referendum sulla giustizia: la Lega sostiene la separazione delle carriere

La Lega organizza un incontro pubblico lunedì 23 febbraio, alle ore 18, presso la Sala Comunale Scimè di Mondovì (corso Statuto, 11/D) per sostenere il "Sì" al referendum sulla giustizia e approfondire le ragioni della riforma della magistratura italiana.

Dedicato al tema "Sì SEPARA – Referendum Giustizia", l'evento riunisce esponenti del mondo forense e politico che analizzeranno le implicazioni del quesito referendario sulla separazione delle carriere, la creazione di due Csm con sorteggio e l'istituzione di un'alta corte disciplinare.

«Il referendum non è un voto contro qualcuno, ma a favore dei cittadini onesti e dei magistrati che lavorano con rigore e trasparenza», dichiara il senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale Lega Cuneo. «È una scelta di responsabilità per rafforzare fiducia, equilibrio e credibilità del sistema».

All'incontro, aperto al pubblico e moderato dall'avv. Alessandro Ferrero (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo), parteciperanno l'avv. Mauro Anetrini, l'avv. Alessandro Viglione, l'avv. Emanuele Rossi, l'avv. Simona Giaccardi e il senatore Bergesio.

L'evento rappresenta l'avvio di un ciclo di incontri informativi organizzati dal Direttivo Provinciale Lega Cuneo e dalla sezione monregalese della Lega.