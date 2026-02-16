Nasce il Comitato per il Sì alla riforma della giustizia a Saluzzo e Savigliano

È stato ufficialmente costituito il Comitato per il Sì alla riforma della giustizia – Saluzzo e Savigliano, con l'obiettivo di aprire sul territorio un confronto serio, informato e aperto a tutti su un tema decisivo per il futuro della giustizia e delle istituzioni.

Il Comitato nasce dall'iniziativa di un gruppo di giuristi e professionisti impegnati a promuovere un'informazione chiara e comprensibile sulle ragioni del Sì alla prossima riforma referendaria. Presidente del Comitato è l'avv. Vladimiro Bertinetti.

Per il territorio di Saluzzo sono promotori gli avvocati Nicolò Giordana e Carlo Savio, insieme al professor Riccardo Conte; per il territorio di Savigliano gli avvocati Laura Mana e Vladimiro Bertinetti, con la dott.ssa Ramona Paladino.

Il Comitato intende offrire ai cittadini strumenti concreti per comprendere i contenuti della riforma, favorendo un dialogo basato su competenze giuridiche qualificate. È disponibile la casella di posta elettronica comitatosisaviglianosaluzzo@gmail.com per richieste di informazioni, mentre saranno organizzati incontri pubblici e momenti di approfondimento sul territorio.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 26 febbraio alle ore 18.30 a Savigliano, presso la Sala Miretti. Interverranno il dott. Antonello Gustapane, Procuratore della Repubblica di Varese, e l'avv. D'Ettorre del Foro di Torino. Sarà un'occasione concreta per ascoltare voci autorevoli, porre domande e comprendere meglio le implicazioni della riforma.

È inoltre in programma, per l'inizio del mese di marzo, un analogo incontro pubblico a Saluzzo, i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.

Il Comitato invita cittadini, operatori del diritto e tutte le persone interessate a partecipare numerosi: "Il confronto informato è il primo passo per rafforzare la qualità della giustizia e la vita democratica del territorio".