Referendum Giustizia: nasce il Comitato per il Sì “Saluzzo e Valli del Monviso (Po, Bronda e Infernotto)”

Si è costituito ufficialmente il Comitato “Saluzzo e Valli del Monviso (Po, Bronda e Infernotto)” Cittadini per il Sì, articolazione territoriale di analogo comitato nazionale.

L’obiettivo è sostenere e promuovere le ragioni del Sì in vista della prossima consultazione referendaria in materia di Giustizia.

A presiedere il consiglio direttivo del Comitato, composto da amministratori locali e cittadini, è stato designato Alessandro Paire, avvocato e ricercatore universitario in diritto pubblico.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso promosso a livello nazionale dal Comitato Cittadini per il Sì, coordinato dall’on. Enrico Costa.

Nel solco dell’azione nazionale, il Comitato “Saluzzo e Valli del Monviso(Po, Bronda e Infernotto)”si propone di svolgere un’attività di informazione, confronto e sensibilizzazione sul territorio, promuovendo momenti di approfondimento pubblico e occasioni di dialogo aperto e trasparente con la cittadinanza, nel pieno rispetto del pluralismo delle opinioni.

Prossimamente, il Comitato comunicherà le prime iniziative pubbliche e le modalità di adesione per tutti coloro che desiderano partecipare attivamente sul territorio.