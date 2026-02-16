VOLLEY BM / Albisola amara per il VCB, monregalesi sconfitti 3-1

Trasferta amara per il VBC Mondovì allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone, che si arrende per 3-1 (25-15,25-21,20-25,25-18) all’ Albisola settimo al termine di un partita purtroppo giocata soltanto a strappi. Fortunatamente per il VBC, eccezion fatta per il successo casalingo da 3 punti del S. Mauro Torino, i risultati ottenuti dalle dirette avversarie non sono stati sfavorevoli e pertanto in classifica generale non ci sono stati cambiamenti rilevanti, con i monregalesi a +1 sul Miretti Limbiate, a-2 dal Parella Torino, a -5 dallo Spezia ed a -8 dal S. Mauro Torino.

“La nostra – commenta coach Bertini – è stata una partita dai due volti: a tratti siamo stati convincenti e determinati, mentre purtroppo troppo spesso abbiamo lasciato il campo alla versione depotenziata di noi stessi: qualche difficoltà in ricezione e il loro temibile gioco al centro hanno infatti pesato oltremodo. Se a questo aggiungiamo una fase di ricostruzione non sempre lucida, è completo il quadro di una partita che ha avuto comunque qualche nota positiva, in particolare in alcuni singoli (Camperi e Coppa su tutti). Troppo poco però per poter impensierire un avversario che ha dominato al centro (ben 17 i punti del centrale Cai, autentica spina nel fianco). Peccato perché nel terzo sette abbiamo giocato bene facendo sperare di poter poter portare a casa almeno un punticino, che sarebbe stata molto utile nella corsa per la salvezza. Adesso testa la prossima gara contro una delle big di campionato, il Garlasco, una compagine che punta chiaramente alla promozione”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Cortelazzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Camperi in banda, Coppa e Berutti centrali, Garelli e Candela liberi, facendo ruotare durante la gara tutti i giocatori presenti a referto, ossia Catena, Genesio, capitan Garello, Polizzi, Bellanti e Caldano.

Nel primo set i monregalesi partono con il freno a mano tirato e vanno sotto prima 6-2 e poi 10-3. Dentro prima Caldano, poi Genesio e Polizzi, quindi Bellanti, ma il parziale è saldamente in mano ai liguri, che chiudono senza difficoltà alcuna 25-15.

Nella seconda frazione vi è sostanziale equilibrio sino al 9 pari, poi l’ Albisola allunga di qualche punto, portandosi prima sul 15-13 e poi sul 19-16. Dentro nelle file monregalesi prima Garello in battuta e poi Polizzi e Genesio per il solito doppio cambio, ma l’ Albisola non perde la necessaria lucidità e chiude 25-21.

Nel terzo set, con Catena in campo al centro sin dall’ avvio, i monregalesi partono finalmente bene e si portano sul 7-3, quindi subiscono il riavvicinamento dei liguri (6-8), mas mantengono sempre 2-3 punti di vantaggio (15-13, 18-15 e 21-18), chiudendo 25-20, mentre entra Bellanti in battuta.

Nella quarta frazione parte meglio l’ Albisola, che si porta prima sull’ 8-5 e poi sul 12-7. Bertini prova ad effettuare prima il solito doppio cambio Polizzi e Genesio, quindi inserisce anche Bellanti, ma i monregalesi non riescono a reagire e così i padroni di casa chiudono 25-18, conquistando 3 punti per loro molto importanti per restare nelle zone tranquille di metà classifica.

Sabato nella sedicesima e terza giornata del girone di ritorno il VBC Mondovì ospiterà alle ore 21 al PalaItis la corazzata Garlasco allenata da Davide Delmati, ex coach dell’ LPM Mondovì, indicato alla vigilia quale una delle principali favorite per la promozione in A3 e che attualmente si trova al terzo posto con 32 punti, a -1 dalla coppia di testa formata dal PVL Ciriè e dal Novi. Per i monregalesi, come ripete Bertini , “questa sarà una gara impervia, perché Garlasco è semplicemente una fuoriserie per questa categoria sia le qualità tecniche dei giocatori che per la capacità dello staff tecnico, per l’ organizzazione societaria, per lo spirito che contraddistingue tutto l’ambiente, abituato a palcoscenici più alti, ma per noi sarà importante riuscire a disputare una grande prove di squadra, cercando di giocare sui livelli delle ultime gare casalinghe, per provare a conquistare qualche punto prezioso per la classifica”.

ALBISOLA - VBC MONDOVÌ 3-1 (25-15,25-21,20-25,25-18)

VBC MONDOVI’: Cortellazzi, Bosio 6, Menardo 11, Camperi 18, Coppa 8, Berutti 1, Garelli (L1), Candela (L2), Genesio 3, Garello (K), Polizzi, Bellanti, Catena 5, Caldano. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.