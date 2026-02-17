 / Attualità

Attualità | 17 febbraio 2026, 07:00

Al Circo Arcipelago di Cuneo un incontro con soci e socie della Banca Etica

Giovedì 26 febbraio dalle 17.30 fino alle 21.30 saranno presentate le attività del nuovo ufficio all'interno del circolo ed eletto il nuovo Gruppo d'Iniziativa Territoriale locale

Giovedì 26 febbraio a partire dalle 17.30 fino alle 21.30 si terrà presso il circolo Arci Arcipelago di Cuneo l’incontro con le socie e i soci di Banca Etica . L'occasione è quella di presentare le attività del nuovo ufficio all'interno dello stesso circolo per riaffermare a livello locale una collaborazione che Arci e Banca Etica hanno a livello nazionale e di eleggere il nuovo GIT (Gruppo d’Iniziativa Territoriale) di Cuneo.

Oltre alla presentazione delle figure di riferimento della Banca a livello territoriale durante il momento assembleare dedicato - comunque aperto a tutti/e. Un incontro di approfondimento con Francesco Vignarca, Coordinatore Campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo e co-autore del report ZeroArmi insieme a Fondazione Finanza Etica, che analizza il grado di coinvolgimento del sistema bancario nel settore militare, focalizzandosi sulla trasparenza e sul dialogo critico con le banche.

Saranno presenti Marina Bozza - Referente Culturale di Banca Etica per l'area Nord Ovest ed Emanuele Mollo - direttore della filiale di Banca Etica di Torino e del Piemonte, moderatore della serata sarà Gigi Garelli - direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo.

Ad arricchire la serata una apercena con menù palestinese per cui bisogna prenotarsi. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 340 395 3527. Arcipelago è in Corso Giolitti 31 – Cuneo Ingresso cortile Via Meucci 32–34.

