Al Circo Arcipelago di Cuneo un incontro con soci e socie della Banca Etica

Giovedì 26 febbraio a partire dalle 17.30 fino alle 21.30 si terrà presso il circolo Arci Arcipelago di Cuneo l’incontro con le socie e i soci di Banca Etica . L'occasione è quella di presentare le attività del nuovo ufficio all'interno dello stesso circolo per riaffermare a livello locale una collaborazione che Arci e Banca Etica hanno a livello nazionale e di eleggere il nuovo GIT (Gruppo d’Iniziativa Territoriale) di Cuneo.

Oltre alla presentazione delle figure di riferimento della Banca a livello territoriale durante il momento assembleare dedicato - comunque aperto a tutti/e. Un incontro di approfondimento con Francesco Vignarca, Coordinatore Campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo e co-autore del report ZeroArmi insieme a Fondazione Finanza Etica, che analizza il grado di coinvolgimento del sistema bancario nel settore militare, focalizzandosi sulla trasparenza e sul dialogo critico con le banche.

Saranno presenti Marina Bozza - Referente Culturale di Banca Etica per l'area Nord Ovest ed Emanuele Mollo - direttore della filiale di Banca Etica di Torino e del Piemonte, moderatore della serata sarà Gigi Garelli - direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo.

Ad arricchire la serata una apercena con menù palestinese per cui bisogna prenotarsi. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 340 395 3527. Arcipelago è in Corso Giolitti 31 – Cuneo Ingresso cortile Via Meucci 32–34.