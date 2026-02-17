Sempre in cammino! È tutto pronto per la festa dell’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Bra in calendario domenica 1° marzo. Il programma si apre alle ore 10.30 con la Messa presso il Santuario della Madonna dei fiori, prosegue alle ore 11.30 con la deposizione di una corona d'alloro in onore dei Caduti, presso il Monumento di fronte all’ex Ospedale Santo Spirito e si conclude alle ore 12.45 con il pranzo presso la Bocciofila.

Il menù è bello ricco: antipasto; friciule e salame; Gran fritto misto alla piemontese con milanese, salsiccia, carote, lonza, polpette, cavolfiore, pollo, fegato, coste, merluzzo, coniglio, peperoni, filoni, cervella, rane, melanzane, semolino, pavesini, mele e amaretti. Acqua, vino bianco, vino rosso, caffè, pusacaffè.

Durante la manifestazione sarà possibile il rinnovo del tesseramento 2026. Per il pranzo è obbligatoria la prenotazione entro il 22 febbraio ai seguenti numeri: 339/2906535 (Tino Genta); 320/1843600 (Oreste Costamagna); 340/8404401 (Gianni Martinengo); 0172/457225 (Piero Milano).