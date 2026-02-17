Agila entra nella fase operativa ad Alba, l'assessora Vignolo: “Un progetto costruito sulle esigenze del territorio”

Cinquanta mila euro dalla Regione Piemonte per un progetto che guarda ai giovani e al loro futuro, intrecciando sostenibilità ambientale e inserimento lavorativo. Ad Alba entra nella fase operativa Agila – Ambiente, Giovani e Lavoro, l’iniziativa promossa dal Comune di Alba insieme a una rete di enti del territorio e finanziata attraverso il “Bando Piemonte per i Giovani”.

La conferma del contributo è arrivata a inizio anno; dopo la variazione di bilancio approvata nell’ultimo Consiglio comunale di gennaio, le attività prenderanno avvio entro fine mese e si svilupperanno per undici mesi, fino all’autunno 2026.

A spiegare l’impianto dell’iniziativa è l’assessora al protagonismo giovanile Lucia Vignolo, che ne ha seguito la costruzione fin dall’estate. “Il progetto si chiama Agila, e unisce ambiente, giovani e lavoro: sono le tre aree su cui si concentra la nostra proposta”, esordisce, evidenziando come la struttura discenda dalle linee del bando regionale ma sia stata modellata sulle esigenze del territorio albese.

Il primo asse riguarda l’ingresso nel mondo del lavoro. Orientamento, potenziamento delle competenze trasversali, eventuali percorsi di alfabetizzazione di base: l’obiettivo è accompagnare i ragazzi tra i 14 e i 25 anni verso una maggiore consapevolezza delle proprie possibilità professionali. “Per questa parte collaboriamo con il Centro per l’Impiego Alba-Bra, che sarà il fornitore delle attività”, precisa Vignolo, chiarendo il ruolo operativo del partner pubblico.

Accanto al lavoro, l’ambiente. Workshop, corsi di comunicazione ambientale, attività outdoor e percorsi collegati ai programmi di scuola-lavoro, oggi percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, coinvolgeranno gli istituti superiori Cillario, Cocito e Da Vinci, ma non solo. “Ambiente e lavoro si intrecceranno in più momenti del progetto, favorendo una visione integrata”, sottolinea l’assessora, spiegando che una parte delle azioni sarà rivolta anche ai giovani che non frequentano la scuola e non sono ancora inseriti nel mercato occupazionale.

Elemento qualificante di Agila è il metodo. “Abbiamo voluto costruire un percorso condiviso, che valorizzi le competenze e le sensibilità delle realtà giovanili attive in città”, rimarca Vignolo, richiamando il coinvolgimento delle associazioni del Forum Giovani già in fase di progettazione.

Oltre al Comune di Alba, capofila, partecipano i Comuni di Treiso, Mango, Neive e Monticello, insieme a VLP, In.differenti, i gruppi scout Alba 1 e Alba 7, Spazio DoM e AICA. Una rete ampia che radica il progetto nel territorio e ne rafforza la dimensione comunitaria.