Bongiovanni (Cuneo Mia): “Nel Consiglio su piazza Europa scivolone di sindaca e maggioranza”

Il Consiglio comunale di Cuneo dello scorso 11 febbraio dedicato all’intervento di riqualificazione di piazza Europa, dopo il confronto aspro e teso tra la maggioranza che va avanti con il progetto in cui si vogliono tagliare i dieci maestosi cedri piantati nell’area, e le opposizioni compatte nel difenderne il loro mantenimento in “vita”, lascia un ulteriore strascico. Ad attaccare di nuovo la Giunta Manassero e i consiglieri al governo della città, è l’esponente di minoranza Claudio Bongiovanni di Cuneo Mia.

“Durante tutto il Consiglio comunale - afferma Bongiovanni - è risuonata la parola ascolto: l’importanza dell’ascolto; l’ascolto come atto democratico; l’ascolto come rispetto… Invece, devo annotare che proprio l’ascolto è clamorosamente mancato e non me ne lamento a titolo personale, ma per come la proposta di conciliazione del progetto con la presenza dei cedri che ho condiviso con tutte le opposizioni, con il Comitato Sos Cedri e con l’Associazione Di Piazza in Piazza, non sia mai stato l’argomento degli interventi né dei consiglieri di maggioranza, né della Sindaca, né di chi è intervenuto con peso politico sui giornali”.

Per quale motivo? “A contribuire a spostare l’attenzione da quello che andavamo proponendo, ha contribuito la decisione della maggioranza di non permettere la proiezione delle slide che l’avrebbero reso più comprensibile. Gli interventi successivi dei consiglieri di maggioranza non sono mai stati sul merito della nostra proposta ma tutti tesi, con affanno, a magnificare il loro progetto senza rendersi conto che in quel momento nessuno lo stava mettendo in discussione, ma lo integrava con la presenza dei cedri”.

E non solo. “Il non ascolto, o il voluto fraintendimento, ha raggiunto l’apice in un passaggio dell’intervento della Sindaca che mi lodava per aver proposto una serie di alberi da sostituire ai cedri mentre, in realtà io stavo mettendo in evidenza, con dati concreti, come le alberature previste dal progetto dell’Amministrazione non potessero compensare in alcun modo, ora e in futuro, il valore ambientale degli stessi cedri. Come può essere successo un tale scivolone della Sindaca se non per assoluta mancanza di attenzione e di ascolto?”.

Il finale? “La blindatura della maggioranza andata in scena nel Consiglio comunale per cercare di non affrontare il tema che avevo proposto, è stata forte ma tanti se ne sono accorti ed è inutile chiedere ad altri quello che per primi non si è in grado di praticare”.



