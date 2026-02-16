La bellezza che genera ispirazione, inaugurati nuovi spazi educativi alle scuole medie di Carrù

La bellezza accoglie, ispira, educa. Lo sanno bene gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Oderda Perotti di Carrù dove, lo scorso venerdì 13 febbraio, sono stati inaugurati gli interventi realizzati nella scuola grazie al bando di Fondazione CRC "Bello e possibile".

Nei corridoi ora arte, parole e colori hanno dato vita a volti di grandi artisti: Dante, Leonardo, Rita Levi Montalcini, Van Gogh, Giovanni Allevi, Malala Yousafzai e non solo.

Grazie alla Fondazione, che ha erogato un contributo di 30mila euro, nei corridoi dell'istituto sono stati realizzati diversi murales con l'obiettivo di rendere l'ambiente più accogliente e stimolante, ma dare anche occasione agli alunni di avere nuove fonti di ispirazione.

Docenti, personale scolastico, studenti, genitori e autorità si sono ritrovati al terzo piano dell’edificio per svelare le novità, in una cerimonia molto partecipata: "Educare nel bello e al bello per imparare meglio -, ha detto la dirigente scolastica Loredana Montemurro.

Oltre ai corridoi è stata realizzata anche l'Aula Meraviglia arricchita con le sedie decorate tempo fa in occasione della "Settimana Arcobaleno" dagli studenti.

Alla presentazione sono intervenuti poi il sindaco di Carrù, Nicola Schellino, il consigliere di Fondazione CRC, Mirco Spinardi e Umberto Pelassa, nuovo dirigente dell’Ufficio scolastico regionale.