Nuova vita per l'impianto sportivo di corso Piave ad Alba: sopralluogo al cantiere da 400mila euro

Si è svolto questa mattina il sopralluogo all’impianto sportivo in via Caduti sul Lavoro, traversa di corso Piave, alla presenza del sindaco di Alba, del presidente della Regione Piemonte, di assessori e consiglieri comunali, per fare il punto sugli interventi di recupero e rifunzionalizzazione della struttura.

L’intervento complessivo ammonta a 400.000 euro, di cui 250.000 euro finanziati dalla Regione Piemonte e 150.000 euro a carico del Comune di Alba.

Il progetto prevede una serie di lavori finalizzati alla riqualificazione dei campi da gioco, al miglioramento del fabbricato di servizio e alla sistemazione delle aree connesse, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un impianto sportivo rinnovato, sicuro ed efficiente. Gli interventi in particolare sono articolati su quattro ambiti principali: realizzazione dei manti artificiali sui due campi da gioco (calcio a 7 e calcetto), la riqualificazione e l’efficientamento del fabbricato di servizio, il miglioramento delle aree di supporto all’impianto e la sistemazione delle aree verdi.

L’area interessata riveste un’importante funzione sociale all’interno del quartiere e l’intervento si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione delle infrastrutture sportive come luoghi di aggregazione, inclusione e crescita per la comunità, in particolare per i giovani.

Il sopralluogo di oggi ha confermato la volontà condivisa tra Regione e Amministrazione comunale di investire nello sport come leva di sviluppo sociale e di rigenerazione urbana.