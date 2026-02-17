Mondovì guarda già alla Fiera di Primavera

Appena archiviato il Carnevale la Città di Mondovì pensa già ai preparativi per la 65^ edizione della Fiera di Primavera che quest'anno si terrà sabato 11 e domenica 12 aprile.

Il focus sarà, come da tradizione, sulle attività del mondo agricolo, della sostenibilità ambientale e dello sviluppo agricolo sostenibile, riproponendo un’area specifica dedicata alla zootecnia locale. Spazio poi al mondo dell’outdoor, in collaborazione con le realtà associative del territorio e al florovivaismo.

Confermate le aree espositive nel centro storico di Breo: l’area verde di via della Cornice sarà dedicata principalmente al tempo libero, con la possibilità di ospitare eventuali esposizioni tematiche; in corso Statuto, piazzetta Levi, piazza Fontana e piazza Martiri della Libertà troveranno spazio i produttori agricoli e alimentari, le associazioni di categoria dell’agricoltura e le eccellenze dei prodotti tipici alimentari di provenienza artigianale. In queste stesse aree saranno inoltre presenti attività legate al tempo libero e all’outdoor, come caravan, camper, biciclette, motocicli, ciclomotori e quad, insieme a proposte sportive, ricreative, culturali e turistiche connesse al mondo dell’associazionismo.

Particolare attenzione sarà riservata alle associazioni sportive dilettantistiche, al volontariato e alla ricerca scientifica e culturale, dando priorità alle associazioni con sede legale a Mondovì e iscritte all’Albo comunale. È prevista inoltre la presenza di eventuali stand espositivi dedicati alle attività didattiche, realizzati in collaborazione con gli istituti scolastici e professionali del territorio.

Proseguendo nel percorso espositivo, piazza Ellero, via Silvestrini e via Durando, da piazza della Repubblica fino all’ingresso di piazzale Unità d’Italia, ospiteranno il commercio su aree pubbliche con il tradizionale Gran Mercato di Primavera.

Piazzale Unità d’Italia sarà invece il cuore delle attività legate al mondo agricolo, con l’allestimento di una fattoria didattica e dell’area espositiva dedicata alla rassegna zootecnica “PrimaVera Piemontese”, giunta alla sua sesta edizione.

Nelle aree di piazzale Unità d’Italia, piazza della Repubblica e lungo il viale di via Einaudi sarà allestita l’esposizione di veicoli pesanti e industriali, attrezzature agricole e per il giardinaggio, oltre a macchinari, attrezzature e servizi vari.

Il viale Einaudi, il ponte Cavalieri d’Italia, piazza Ellero – nella carreggiata compresa tra l’intersezione con via Marconi e quella con via Alessandria – via Durando e l’area antistante la media struttura di vendita in piazza della Repubblica saranno invece dedicati all’esposizione di autovetture nuove e usate, nonché alle attività di commercianti e artigiani dei settori dei materiali, delle tecnologie, degli impianti e degli arredi per la casa.

Le aree di piazza Carlo Ferrero, via Beccaria, piazza Cesare Battisti, via Marconi, via Alessandria e piazza San Pietro accoglieranno allestimenti ed esposizioni a tema florovivaistico, con la presenza di vivaisti, espositori di piante e fiori e installazioni dedicate a giardini e parchi.

Piazzetta Monsignor Moizo e piazzetta Comino saranno invece riservate ad approfondimenti e momenti di divulgazione legati al mondo agricolo.

Via Sant’Agostino e via Piandellavalle potranno ospitare eventuali percorsi espositivi, che saranno oggetto di successiva valutazione.

Infine, piazza Santa Maria Maggiore e il parcheggio del quartiere saranno destinati a iniziative correlate ed eventi specifici rivolti alle famiglie, con attività di animazione per bambini ed eventuali spettacoli viaggianti, limitatamente alla tipologia delle attrazioni gonfiabili e alle attività outdoor.