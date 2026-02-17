 / Cronaca

Cronaca | 17 febbraio 2026, 12:46

Soccorso persona in via Luigi Gallo a Cuneo: sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari

Nell'appartamento rinvenuta una persona deceduta

Ha destato un po' di apprensione, tra i residenti di via Luigi Gallo a Cuneo, la presenza di vigili del fuoco, carabinieri e volontari della Misericordia di fronte al civico 12, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per aprire una porta e consentire ai sanitari di entrare in un'abitazione della palazzina e verificare le condizioni dell'occupante. 

La persona è stata purtroppo trovata deceduta, parrebbe per cause naturali. 

I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso, in attesa dell'arrivo del medico legale. 

Barbara Simonelli

