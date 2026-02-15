Cardè, pali Telecom sulla strada in via Salasea: rimossi dai vigili del fuoco

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, in via Salasea a Cardè per la caduta di tre pali della rete Telecom finiti sul sedime stradale. L’allarme è scattato intorno alle 14.20.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo che ha provveduto alla rimozione dei pali: uno occupava la carreggiata ed è stato messo in sicurezza insieme agli altri a bordo strada.

La viabilità è stata rapidamente ripristinata e risulta regolare. Restano possibili disagi alla rete telefonica: i tecnici sono stati avvisati e interverranno in un secondo momento per il ripristino definitivo delle linee.