Cronaca | 15 febbraio 2026, 19:55

Cardè, pali Telecom sulla strada in via Salasea: rimossi dai vigili del fuoco

L'intervento nel primo pomeriggio di oggi. Possibili disagi alla linea in attesa dei tecnici

Immagine di repertorio

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, in via Salasea a Cardè per la caduta di tre pali della rete Telecom finiti sul sedime stradale. L’allarme è scattato intorno alle 14.20.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo che ha provveduto alla rimozione dei pali: uno occupava la carreggiata ed è stato messo in sicurezza insieme agli altri a bordo strada.

La viabilità è stata rapidamente ripristinata e risulta regolare. Restano possibili disagi alla rete telefonica: i tecnici sono stati avvisati e interverranno in un secondo momento per il ripristino definitivo delle linee.

