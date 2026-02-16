Controlli nelle stazioni di Bra e Cuneo: identificate 250 persone, tre espulsioni

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo ha intensificato i servizi di controllo del territorio nelle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie e presso gli esercizi pubblici.

Il 10 febbraio, a Bra, il personale della Questura ha svolto un servizio straordinario insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, della Polizia Ferroviaria di Fossano e della Polizia Locale di Bra.

L’attività era finalizzata al contrasto dei reati predatori, delle violazioni in materia di stupefacenti e dei fenomeni di microcriminalità.

Nel corso dei controlli sono state identificate 162 persone, di cui 50 cittadini extracomunitari, verificati 32 veicoli ed effettuati tre posti di controllo.

Nella stessa giornata, a Cuneo, in corso Giovanni Giolitti, il personale della Divisione P.A.S.I., unitamente agli operatori dell’Ufficio Immigrazione, ha proceduto al controllo di un’attività commerciale, sanzionando il titolare per aver esercitato l’attività in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Un ulteriore servizio è stato svolto il giorno successivo. In questa occasione sono state identificate 98 persone, di cui 41 cittadini extracomunitari, controllati sei veicoli, effettuato un posto di controllo e sottoposti a verifica cinque esercizi commerciali.

Contestualmente, l’attività di prevenzione e di verifica amministrativa sulla regolarità della presenza sul territorio nazionale ha consentito all’Ufficio Immigrazione di accompagnare due cittadini egiziani al Centro di Permanenza per il Rimpatrio “Brunelleschi” di Torino, in esecuzione di altrettanti decreti di espulsione emessi dal Prefetto di Cuneo e dei conseguenti provvedimenti di trattenimento disposti dal Questore.

Inoltre, un cittadino marocchino è stato accompagnato nel Paese d’origine, anch’egli destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto e del relativo provvedimento del Questore di Cuneo.

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo ha annunciato che i controlli straordinari proseguiranno nelle aree ferroviarie di tutta la provincia.