Fucile rubato a Saluzzo ritrovato in un garage nel Torinese: un arresto per armi e ricettazione

Un fucile rubato in un’abitazione di Saluzzo lo scorso 22 dicembre è stato recuperato nei giorni scorsi durante un’operazionedella Squadra Mobile della Questura di Torino. L’arma è stata trovata all’interno di un garage insieme ad altri fucili e materiale di provenienza sospetta. Un cittadino albanese è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di armi comuni da sparo, mentre la compagna è stata indagata in stato di libertà. Entrambi dovranno rispondere anche dell’accusa di ricettazione.



La scoperta in un garage a Madonna di Campagna

Nello specifico, personale della Squadra Mobile della Questura di Torino veniva a conoscenza che i due avevano nella loro disponibilità un garage, locato dalla donna, sito nella zona di “Madonna di Campagna” e che all’interno dello stesso fossero custodite illegalmente delle armi e vari beni provento di furto.

Personale di questa Squadra Mobile si portava presso il box, cogliendo l’uomo all’interno, intento a trafficare con della merce lì presente. A seguito della perquisizione, gli operatori rinvenivano, riposto nel soppalco del garage, un voluminoso scatolone, contenente all’interno una pistola semiautomatica a salve, un fucile ad aria compressa e cinque fucili perfettamente funzionanti (nello specifico un fucile “Mauser” israeliano calibro 762 e quattro fucili a doppia canna) uno dei quali risultato, dai preliminari accertamenti svolti, provento di un furto in abitazione, commesso da ignoti lo scorso 22 dicembre nel comune di Saluzzo (CN).

Trovati anche quadri, monili e biciclette di valore

Le successive perquisizioni, estese all’abitazione dell’indagato e ad un bar di sua proprietà, consentivano di sequestrare diverso materiale, tra cui quadri, biciclette di valore e monili.

Per tali fatti, entrambi gli indagati venivano anche deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione; sono in corso approfondimenti da parte degli investigatori volti ad accertare la provenienza di quanto sottoposto a sequestro. Il G.I.P. di Torino, in sede di convalida dell’arresto, ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, disponendone la custodia cautelare in carcere.