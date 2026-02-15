Allarme incendio in una palazzina di Racconigi, rientrato dopo i controlli: nessuna anomalia

Preoccupazione questa mattina intorno alle 8 in via Ricavassa a Racconigi per un presunto incendio a un camino o tetto in una palazzina composta da sei unità abitative.

L’allarme è scattato quando da uno degli appartamenti si è sprigionata una fiammata che ha allertato i proprietari. Sul posto sono stati inviati quattro mezzi dei vigili del fuoco con le squadre di Racconigi e Saluzzo.

Dai primi accertamenti è emerso che una caldaia aveva manifestato una combustione non corretta. Dopo i controlli e le verifiche eseguite dai vigili del fuoco, la situazione è risultata priva di pericoli. Il sopralluogo non ha evidenziato anomalie né nella canna fumaria né nel sottotetto, che risultavano regolarmente in funzione.

L’intervento si è concluso con esito negativo per incendi o danni strutturali, riportando rapidamente la situazione alla normalità.