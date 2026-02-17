 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 17 febbraio 2026, 11:11

Scontro tra auto e furgone sulla Statale 231 a Cervere

Due feriti nell’incidente registrato nelle prime ore di oggi in località Tetti Chiaramelli

Scontro tra auto e furgone sulla Statale 231 a Cervere

Due feriti in condizioni non gravi è il bilancio dell’incidente verificatosi nelle prime ore di questa mattina, martedì 17 febbraio, lungo la Strada Statale 231 in località Tetti Chiaramelli di Cervere.

Il sinistro al km 55, a poca distanza dallo stabilimento Maina.

Qui, per ragioni in corso di accertamento da parte delle autorità, un’auto e un furgone sono andati a scontrarsi in modo particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti, poi condotti in ospedale, insieme ai Carabinieri provenienti dalla Stazione di Marene e della Compagnia di Fossano e al personale Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium