Scontro tra auto e furgone sulla Statale 231 a Cervere

Due feriti in condizioni non gravi è il bilancio dell’incidente verificatosi nelle prime ore di questa mattina, martedì 17 febbraio, lungo la Strada Statale 231 in località Tetti Chiaramelli di Cervere.

Il sinistro al km 55, a poca distanza dallo stabilimento Maina.

Qui, per ragioni in corso di accertamento da parte delle autorità, un’auto e un furgone sono andati a scontrarsi in modo particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti, poi condotti in ospedale, insieme ai Carabinieri provenienti dalla Stazione di Marene e della Compagnia di Fossano e al personale Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato.