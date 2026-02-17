Una cuneese tra le premiate di "Miss Mamma Italiana": Michela Pellegrino sesta classificata al concorso nazionale "Mamme in Poesia"

C'è anche un po' di provincia Granda tra le protagoniste della 7ª edizione di "Mamme in Poesia", il concorso letterario legato a "Miss Mamma Italiana". Michela Pellegrino, 53 anni, impiegata di Tarantasca, si è aggiudicata il sesto posto con la poesia "Il dolce Natale di Miss Mamma Italiana", conquistando la giuria tecnica presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti.

La mamma cuneese è stata premiata domenica 15 febbraio nello spazio eventi del centro commerciale "I Malatesta" di Rimini, nel corso di una cerimonia condotta da Paolo Teti, ideatore del concorso nazionale "Miss Mamma Italiana" e titolare della Te.Ma Spettacoli.

"Mamme in Poesia" è un concorso di poesie e racconti brevi a tema natalizio che per questa edizione ha coinvolto 24 mamme "Miss" provenienti da diverse regioni italiane, tutte già insignite di una fascia di premiazione nei 33 anni di storia del concorso principale. Le partecipanti hanno sfoderato la loro vena artistica cimentandosi nella stesura di componimenti inediti dedicati al Natale, presentati attraverso video pubblicati sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Miss Mamma Italiana.

L'evento, organizzato da Te.Ma Spettacoli con il patrocinio dell'Associazione Culturale "Le Arti di Atena" e in collaborazione con "Uniquepels alta cosmesi", si è svolto online. "Miss Mamma Italiana", concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato a tutte le mamme dai 25 ai 45 anni — con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia "Evergreen" per le over 56 — sostiene "Arianne", Associazione Nazionale Onlus per la lotta all'Endometriosi, malattia progressiva e invalidante che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.