Giovani cronisti in redazione: gli studenti dell’Eco della Consulta in visita a Targatocn

Pomeriggio speciale per quindici studenti della scuola media S. Grandis di Borgo San Dalmazzo, redattori del giornalino scolastico Eco della Consulta.

La settimana scorsa hanno, infatti, fatto visita alla nostra redazione di Targatocn in corso Nizza a Cuneo accompagnati dalle professoresse Anna Bagnus e Lara Meinero.

Per un pomeriggio la redazione, oltre alla consueta attività di informazione, si è trasformata in una piccola scuola di giornalismo locale web. Ad accogliere i ragazzi è stata la direttrice delle testate del gruppo editoriale More News, Barbara Pasqua, che ha raccontato la nascita del giornale e le prospettive future dell’informazione digitale.

Gli studenti, dalla prima alla terza media e provenienti da sezioni diverse, hanno intervistato i giornalisti presenti, curiosi di scoprire i meccanismi quotidiani della redazione. Domande, fotografie e appunti hanno scandito l’incontro, trasformandolo in un vero laboratorio pratico.

Dall’impaginazione alla gestione delle fonti, dalla selezione delle notizie al rispetto della deontologia professionale, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino le varie fasi del lavoro giornalistico. A catturare maggiormente la loro attenzione è stata la parte grafica e video, che ha suscitato entusiasmo e curiosità.

Presto racconteranno l’esperienza sul loro giornale scolastico, condividendo quanto appreso e le emozioni della visita. Per la redazione è stata invece un’occasione preziosa di confronto con le nuove generazioni, capace di portare energia fresca e ricordare il valore educativo dell’informazione.