Marene, esordio riuscito per il primo Carnevale

Ha debuttato con entusiasmo e grande partecipazione la prima edizione del Carnevale di Marene, andata in scena sabato 14 febbraio con la sfilata notturna del carro allegorico di Racconigi.

L’allegoria, intitolata ‘Retro futuristico’ e accompagnata dal gruppo mascherato dei Marayun di Racconigi, arrivava dalle sfilate di Barge, Saluzzo e Fossano.

Proprio a Fossano il carro racconigese aveva già conquistato il primo posto grazie alla scenografia di forte impatto e a un racconto visionario capace di intrecciare passato e futuro. Il viaggio immaginario, ispirato alla figura di Charlie Chaplin proiettato in un domani dominato da tecnologia e intelligenza artificiale, ha catturato l’attenzione del pubblico per originalità e resa visiva.

Il numeroso gruppo mascherato, insieme alle coreografe, ha coinvolto i marenesi, trasformando la serata in una festa partecipata e vivace, segno di un Carnevale che, pur alla sua prima edizione, ha saputo creare subito entusiasmo.

Soddisfatto il sindaco Alberto Deninotti: “Per essere la prima edizione, la partecipazione è stata davvero straordinaria. Un risultato che ci riempie di soddisfazione e conferma quanto la nostra comunità sappia rispondere con entusiasmo alle nuove iniziative. Un sentito ringraziamento va alle Forze dell’ordine, all’associazione Volontari Carabinieri, alla Protezione civile, agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e a tutti i volontari che, con impegno e spirito di servizio, hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento. Un plauso speciale alla Consulta Giovani per l’ottimo lavoro svolto: entusiasmo, capacità organizzativa e grande senso di responsabilità hanno fatto la differenza. Che questo sia solo l’inizio di una lunga e bella tradizione per il nostro Comune!”.