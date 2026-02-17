"(Dis)fare Impresa": venerdì 27 febbraio a Cuneo la presentazione del libro che racconta la storia green di Paneco Ambiente

Come nasce e cresce un'impresa cuneese capace di affermarsi nel settore green e delle biotecnologie? La risposta è racchiusa nelle pagine di "(Dis)fare Impresa", il libro di Alessia Bertolotto che ripercorre la storia di Paneco Ambiente S.r.l., realtà imprenditoriale del territorio diventata protagonista in un comparto strategico per il futuro.

Il volume sarà presentato venerdì 27 febbraio, alle ore 17.30, presso la Sala del Consiglio di Confapi, in corso Nizza n°16 a Cuneo. Nel corso dell'incontro, l'autrice dialogherà con Lorenzo Bertolotto, Amministratore Unico di Paneco Ambiente, che offrirà al pubblico una testimonianza diretta sulle sfide, le scelte e la visione che hanno guidato il percorso aziendale.

Un'occasione per scoprire, attraverso le pagine del libro e le parole dei suoi protagonisti, una storia imprenditoriale radicata nel territorio cuneese ma proiettata verso le frontiere più avanzate della sostenibilità ambientale e dell'innovazione biotecnologica. Un racconto che parla di coraggio, intuizione e capacità di fare impresa in un settore in continua evoluzione, coniugando competitività e responsabilità verso l'ambiente.

L'evento è aperto al pubblico.