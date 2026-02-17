A Cervasca tornano i “Giochi 0/99” di Vivere Cervasca

Domenica 22 febbraio, dalle 15 alle 18 circa, nel salone comunale polivalente di Cervasca torna uno degli appuntamenti più originali e inclusivi del paese: i “Giochi 0/99”, organizzati dall’associazione Vivere Cervasca Odv.

Come da tradizione, la manifestazione propone attività pensate per partecipanti di tutte le età: dai cartoni animati per i più piccoli alle espressioni in piemontese, dai quiz e giochi di enigmistica alle prove di movimento e alle canzoni popolari.

Le squadre, composte da tre a cinque persone, devono essere formate in anticipo e restare invariate per l’intera durata dei giochi. Un regolamento curioso premia la differenza d’età tra i componenti: tra il più giovane e il più anziano devono esserci almeno 25 anni; squadre con un divario maggiore ricevono un bonus, mentre quelle con età troppo simili subiscono penalità.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria entro giovedì 19 febbraio, inviando una mail a info@viverecervasca.it oppure un messaggio al numero 3297317740, indicando nomi, numero dei componenti e le età del più giovane e del meno giovane.

In palio ci sono libri offerti da Primalpe e Stella Maris, e la giornata si concluderà in amicizia con una merenda condivisa.