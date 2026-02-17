 / Eventi

Castagneti e noccioleti: il Comizio Agrario di Mondovì ospita un incontro sulla rinascita del patrimonio montano

Giovedì 19 febbraio, alle ore 18, il maresciallo dei Carabinieri Forestali Ivano Turco illustrerà le strategie di recupero e le normative a tutela della castanicoltura. Evento gratuito e aperto a tutti

Un castagneto

In collaborazione con i Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri, giovedì 19 febbraio alle ore 18 nella sede del Comizio Agrario a Mondovì (piazza Ellero n. 45) è organizzato l’incontro intitolato “Valorizzazione e tutela dell’ambiente montano e collinare. Recupero di castagneti e noccioleti”. Il relatore è il maresciallo Ivano Turco del Nucleo Carabinieri Forestali di Mondovì.

In Italia il castagno (Castanea sativa) ha svolto un ruolo importante per l'economia delle popolazioni delle nostre vallate. Tuttavia, lo spopolamento delle vallate stesse dopo la Seconda guerra mondiale ha portato progressivamente a un abbandono di molti ettari di castagneti. Ora in controtendenza, grazie anche al lavoro dei giovani e dei meno giovani castanicoltori e del Centro regionale di Castanicoltura del Piemonte di Chiusa Pesio, si cerca di recuperare vecchi castagneti e di impiantarne di nuovi. Il maresciallo Turco farà luce su questo rinascimento della castanicoltura anche attraverso le norme che ne tracciano la giusta via.

L’evento è gratuito.

cs

