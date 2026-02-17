 / Eventi

Eventi | 17 febbraio 2026, 08:45

Al Teatro del Poi di Alba va in scena “La misteriosa scomparsa di W”

Venerdì 20 febbraio alle 21.30 Maria Rita Lo Destro interpreta il celebre monologo di Stefano Benni, un viaggio ironico e poetico alla ricerca dell’identità perduta

Il Teatro del Poi ospiterà venerdì 20 febbraio alle 21.30 La misteriosa scomparsa di W, monologo scritto da Stefano Benni e interpretato da Maria Rita Lo Destro. L’opera racconta la storia di Vu, una donna senza età né luogo, definita da sé stessa “un caso oscuro sia per la medicina tradizionale che per quella alternativa”, che intraprende un viaggio dentro la propria memoria alla ricerca di un frammento perduto di sé: la misteriosa “W”.

Attraverso uno stile ironico e surreale, Benni costruisce un testo che riflette con leggerezza e profondità sul tema dell’identità e sulla difficoltà di ritrovarsi in un mondo dove la realtà sembra fragile e mutevole.

Sul palco, Maria Rita Lo Destro dà voce e corpo a questa eroina moderna, alternando momenti di comicità e introspezione in una performance che invita lo spettatore a riflettere su ciò che di noi resta negli altri, e su ciò che perdiamo nel tempo.

