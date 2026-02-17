"La bellezza salverà il mondo": venerdì 20 febbraio a Dronero la serata di sensibilizzazione ambientale di Plastic Free Cuneo

Plastica, ambiente, cittadinanza attiva e buone pratiche quotidiane. Sono i temi al centro della serata di sensibilizzazione "La bellezza salverà il mondo", organizzata da Plastic Free Cuneo per venerdì 20 febbraio, alle ore 20.45, presso la Sala Milli Chegai di Dronero.

L'iniziativa, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, vedrà i referenti dell'associazione incontrare il pubblico per un momento di confronto e divulgazione dedicato ad alcune delle sfide ambientali più urgenti del nostro tempo: dall'impatto della plastica sull'ecosistema alla pulizia dell'ambiente, dalla promozione della sostenibilità al ruolo dell'associazionismo e dell'impegno individuale e collettivo nella tutela del territorio.

La serata, resa possibile grazie alla disponibilità e al patrocinio del Comune di Dronero, che ha messo a disposizione la sala, intende stimolare una riflessione concreta e condivisa, offrendo ai partecipanti strumenti e spunti per adottare comportamenti più responsabili nella vita di tutti i giorni.

Plastic Free è un'associazione di volontariato attiva su tutto il territorio nazionale, impegnata nella lotta all'inquinamento da plastica attraverso campagne di raccolta, iniziative di sensibilizzazione e attività educative. La sezione cuneese prosegue con questo appuntamento il proprio percorso di radicamento sul territorio, portando il messaggio ambientalista anche nei centri della provincia.

L'appuntamento è aperto a tutti: per partecipare è sufficiente presentarsi direttamente in sala.