Ottant'anni di voci e comunità: la Società Corale Città di Cuneo festeggia con un cartellone d'eccezione

Era il 1946 quando, tra le macerie del secondo conflitto mondiale, un gruppo di cuneesi scommise sulla musica come collante di una comunità da ricostruire. Otto decenni dopo, la Società Corale Città di Cuneo non ha mai smesso di rinnovarsi, intrecciando grandi classici e voci audaci del panorama contemporaneo, senza rinunciare alle radici della tradizione popolare. Per celebrare il traguardo, l'Associazione ha confezionato quattro eventi di assoluto spessore.

VOCES8 Scholars

Sabato 7 marzo, ore 21 – Sala San Giovanni, via Roma 4

Ad alzare il sipario saranno i VOCES8 Scholars, giovani cantanti professionisti formati dalla Fondazione VOCES8, creatura dei fratelli Smith — ex coristi dell'Abbazia di Westminster — che dal 2003 hanno conquistato i più prestigiosi palcoscenici del mondo, dall'Elbphilharmonie di Amburgo alla Sydney Opera House, collaborando con compositori come Ešenvalds, Gjeilo, Dove e Clements. Gli Scholars, nella stagione 2024-2025, si sono già esibiti dal Kings Place di Londra a Stratford-upon-Avon, dalla Royal Academy of Music a tournée in Francia, Belgio, Spagna e Portogallo. Per la stagione 2025-2026 faranno tappa anche a Cuneo.

Masterclass con Ēriks Ešenvalds

Venerdì 17 e sabato 18 aprile – Sala San Giovanni, via Roma 4

Concerto conclusivo: sabato 18 aprile, ore 21

Due giorni con uno dei compositori più ammirati della scena mondiale. Lettone, classe 1977, Ešenvalds è stato membro del Coro di Stato Latvija e Fellow al Trinity College di Cambridge. Tre volte vincitore del Latvian Grand Music Award, primo premio all'International Rostrum of Composers, le sue partiture sono state eseguite dalla Boston Symphony Orchestra, dai King's Singers e nelle sale più prestigiose del pianeta — Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Berliner Philharmonie. A Cuneo terrà una masterclass aperta a cantori, direttori e appassionati, con concerto conclusivo il sabato sera.

Universal Songs

Sabato 23 maggio, ore 18.30 – Complesso monumentale di San Francesco

Musiche di Arvo Pärt, Ēriks Ešenvalds, David Lang, Philip Glass, Ola Gjeilo

Coro e ensemble strumentale della Società Corale – Direttore: Giuseppe Cappotto

In collaborazione con Città in Note 2026

Un omaggio ai giganti viventi della musica contemporanea, su testi che spaziano dalla tradizione sacra a Walt Whitman, da Madre Teresa a Laurie Anderson. Perno della serata, il Te Deum di Arvo Pärt — il compositore vivente più eseguito al mondo — tra echi gregoriani e meditazione profonda. Accanto a lui, il minimalismo ipnotico di Philip Glass, David Lang — celebre per la colonna sonora de La grande bellezza — con il suo visionario inno universale, la commovente Preghiera di Pēteris Vasks su testo di Madre Teresa, e le atmosfere nordiche di Ola Gjeilo ed Ēriks Ešenvalds, il cui In Paradisum aprirà la serata. Sul palco, il Coro della Società Corale affiancato da giovani strumentisti del territorio, grazie alla collaborazione con il Conservatorio cittadino.

Kamēr… Youth Choir – Riga

Venerdì 23 ottobre, ore 21 – Cuneo

In collaborazione con Feniarco e Concorso internazionale per direttori di coro "Fosco Corti"

Gran finale con il profumo del Baltico. Il Kamēr…, fondato nel 1990 da Māris Sirmais — oggi tra le figure più autorevoli della musica lettone — è una delle formazioni corali più prestigiose della Lettonia, vincitrice di numerosi concorsi internazionali. Oggi guidato da Jurģis Cābulis, il coro vanta collaborazioni con compositori del calibro di John Tavener, Giya Kancheli, Ēriks Ešenvalds e Pēteris Vasks. L'ellissi nel nome — Kamēr… significa "Finché…" — racchiude il suo manifesto: "Finché siamo giovani, tutto è possibile".