"La pittura come racconto": al Museo Casa Galimberti di Cuneo una visita guidata sulle tracce di Matteo Olivero, maestro del Simbolismo italiano

Il Museo Casa Galimberti presenta la visita guidata tematica La pittura come racconto. Sulle tracce di Matteo Olivero, appuntamento della rassegna “Passeggiate artistiche” in programma giovedì 26 febbraio alle ore 17.30. L’iniziativa offre al pubblico l’occasione di approfondire l’opera di uno dei protagonisti del Simbolismo italiano – originario della valle Maira – attraverso un percorso che interpreta la pittura come forma di narrazione, capace di trasformare immagini, simboli e atmosfere in un racconto visivo di forte intensità poetica.

La visita condurrà i partecipanti alla scoperta dei dipinti di Matteo Olivero conservati presso il museo, mettendo in evidenza i temi ricorrenti e il linguaggio espressivo dell’artista, in dialogo con il contesto storico e culturale del suo tempo. L’itinerario intende restituire la dimensione narrativa e simbolica della sua produzione, invitando a leggere ogni opera come una storia da attraversare e come testimonianza di una sensibilità pittorica che ha saputo coniugare introspezione, atmosfera e ricerca formale.

L’appuntamento rappresenta un’opportunità per vivere il Museo Casa Galimberti come luogo di interpretazione e condivisione culturale, valorizzando il patrimonio artistico attraverso un’esperienza di visita che unisce approfondimento, osservazione e partecipazione.