Due giovani creative astigiane firmano la comunicazione visiva della mostra di Klimt a Savigliano

Dal 14 febbraio al 3 maggio 2026, Palazzo Muratori Cravetta ospita la mostra “Gustav Klimt. Segno e Visione”, un progetto espositivo di rilevante valore culturale dedicato al ruolo della stampa e della grafica nella ricerca artistica di Gustav Klimt, protagonista della modernità europea.

L’esposizione, curata da Diego Repetto e Alberto Mattia Martini, presenta oltre sessanta collotipie provenienti dalla collezione di Fiorenzo Silvestri, offrendo un approfondimento sull’opera grafica dell’artista e sul rapporto tra unicità e riproducibilità dell’opera d’arte. Le collotipie testimoniano la qualità tecnica e la ricerca estetica del maestro viennese, restituendo la ricchezza ornamentale e la raffinatezza del suo linguaggio visivo.

Il percorso espositivo comprende inoltre tavole tratte da celebri cartelle storiche, materiali legati alla Secessione viennese e documenti fondamentali per comprendere il contesto culturale europeo tra Otto e Novecento, arricchendo la mostra con una riflessione sulla costruzione e diffusione dell’immaginario artistico klimtiano.

Elemento distintivo del progetto è la comunicazione visiva e grafica della mostra, curata dalle due giovani professioniste astigiane, le sorelle Beatrice Rissone e Lucrezia Rissone, che hanno sviluppato l’identità visiva e i materiali grafici

dell’esposizione. Entrambe hanno frequentato il Liceo Artistico Benedetto Alfieri di Asti e proseguono oggi il proprio percorso di formazione presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo — ente che, tra l’altro, patrocinia la mostra — dove Beatrice Rissone frequenta il quinto anno del corso di Design e Lucrezia Rissone il secondo anno del corso di Grafica.

Il loro contributo ha puntato a tradurre visivamente il dialogo tra arte, stampa e segno grafico, creando un linguaggio contemporaneo capace di accompagnare il pubblico lungo il percorso espositivo e valorizzare i contenuti culturali della mostra.

Per la città di Asti, la partecipazione di due giovani creative locali a un progetto patrocinato da Regione Piemonte rappresenta un significativo esempio di crescita professionale e di valorizzazione delle competenze artistiche del territorio in contesti culturali di livello regionale.

La mostra è promossa dal Comune di Savigliano con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, AICA Italia – Associazione Internazionale dei Critici d’Arte e Accademia di Belle Arti di Cuneo.

Informazioni mostra

Sede: Palazzo Muratori Cravetta, Via Jerusalem 4, Savigliano (CN)

Date: dal 14 febbraio al 3 maggio 2026

Orari: sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.30 Visite su prenotazione disponibili anche in altri giorni

Info e prenotazioni: cultura@comune.savigliano.cn.it www.vivaticket.com

Tel. 0172 / 710 222 – 235