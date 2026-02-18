"Paripasso", al via la rassegna cuneese "8 marzo è tutto l'anno": un mese di eventi per costruire insieme la parità

Tutto è pronto per la rassegna “8 marzo è tutto l’anno”, promossa dall’Assessorato Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo che, prendendo spunto dalla Giornata internazionale della Donna, propone un calendario diffuso di iniziative costruito in sinergia con enti, associazioni e realtà del territorio. Un lavoro corale che negli anni è cresciuto grazie alla collaborazione tra pubblico e privato sociale, con l’obiettivo di promuovere una cultura delle pari opportunità capace di coinvolgere tutta la comunità.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “Paripasso”, tema che accompagnerà durante l’anno anche le iniziative legate al 25 novembre: un invito ad agire insieme per costruire concretamente la parità, coinvolgendo sempre di più anche il mondo maschile.

Un calendario, quello che prenderà il via i primi giorni di marzo, ricco e articolato, che comprende spettacoli e concerti, proiezioni cinematografiche e documentari, mostre, visite guidate, laboratori creativi e momenti di approfondimento culturale, attività per bambine e bambini, iniziative sportive e occasioni di confronto aperte alla cittadinanza, pensate per coinvolgere pubblici diversi per età, sensibilità e percorsi di vita.

La rassegna entrerà nel vivo venerdì 6 marzo al Cinema Monviso con la proiezione del film-documentario “Vika” di Agnieszka Zwiefka, ritratto intenso e sorprendente di una DJ ottantacinquenne di Varsavia che, con energia e ironia, sfida gli stereotipi sull’invecchiamento. Come già fatto per una proiezione in anteprima della rassegna, anche in questo caso l’ingresso sarà a tariffa ridotta per gli uomini, per lanciare un segnale forte e incentivare la partecipazione del mondo maschile all’iniziativa.

Il fine settimana del 7 e 8 marzo sarà particolarmente ricco: in programma un laboratorio di riflessione sulla parità nella vita quotidiana, “Passi…da casa”, per riflettere insieme su cosa significhi parità di genere nella propria quotidianità, attraverso la realizzazione di un “misuratore del carico di lavoro”. Poi ancora l’inaugurazione della mostra “Pioniere. Le donne che hanno fatto l’Europa” nel Chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco, un percorso dedicato a undici figure femminili protagoniste della costruzione europea, visitabile fino al 22 marzo.

Sabato 7 e sabato 14 marzo sarà la volta del tour guidato del centro storico “Paripasso”, un itinerario culturale che racconta Cuneo attraverso lo sguardo e le testimonianze di donne e uomini che hanno contribuito alla storia e all’identità della città. Domenica 8 marzo spazio anche al raduno di auto storiche “Donne al volante” e in serata al Teatro Toselli spettacolo musicale “Signora Libertà”, in cui i Lou Tapage rileggono le figure femminili nelle canzoni di Fabrizio De André, intrecciando musica, immagini e materiali d’archivio in una riflessione sul linguaggio, il potere e gli stereotipi.

Il calendario proseguirà nei giorni successivi con laboratori creativi come “Fili intrecciati per camminare insieme” al Museo Civico, proiezioni come “Quando la voce non ha genere” dedicate alla valorizzazione della professionalità femminile negli enti pubblici, il tour in bicicletta tra le panchine rosse del territorio, incontri di lettura e approfondimento alla Fondazione Nuto Revelli, l’anteprima di scrittorincittà con Lorenzo Gasparrini e visite guidate tematiche nei luoghi della città, tra cui il Museo Diocesano e la Chiesa di Santa Croce.

Un programma ampio e trasversale che conferma lo spirito della rassegna: la parità non è un appuntamento simbolico legato a una sola data, ma un percorso continuo che si costruisce insieme, nella pluralità delle esperienze e dei linguaggi.

Tutte le iniziative sono promosse dall’Ufficio Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo in collaborazione con le numerose realtà del territorio, molte delle quali aderenti a Laboratorio Donna.